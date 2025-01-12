不受少子化影響 台南社大招生屢創新高

台南社區大學今年已邁入第25年，招生數卻屢創新高，今天下午在台南文化中心舉辦教與學博覽會，吸引眾多市民參與。（記者蔡文居攝）

2025/01/12 16:50

〔記者蔡文居／台南報導〕台灣因少子化，一般學校招生日益困難，而以成人學習為主的社區大學招生卻搶滾滾，台南社區大學今年已邁入第25年，招生數卻屢創新高，今天下午在台南文化中心舉辦教與學博覽會，吸引眾多市民參與，目前招生數已超過4300人次，報名熱烈。

台南社大校長林朝成表示，台南社大辦學邁入第25年，以成為1所台南市的公民學校為辦學宗旨，每年近1萬3000多人次的學員，500多位教師，規劃具有公共性的學習課程，組成許多共學社群投入公共倡議，豐碩的成果也讓社大榮獲教育部2024全國特優學校的肯定。

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1名社大幹部表示，除了辦學受肯定外，社大招生熱烈另一原因，就是退休人員愈來愈多，很多人都會到社大學習，像學修理電器、木工等都多很受歡迎。

社大主任林冠州表示，社大綠交通及綠屋頂、樹公民社群投入城市的移動設計與減碳，龍崎里山社群結合在地龍興社區，推動穿山甲守護、並開辦農村市集協助偏鄉創生等議題；還有持續20年關注海廢及人權社團，為養蚵廢棄物減量及香港人權發聲，還有台江分校的山海圳國家綠道倡議等，社大走出學校，投入公共議題的實踐，成為公共辦學最好的見證。

博覽會策展人陳冠達說，這些成果於教與學博覽會以動靜態的展演呈現，現場超過40個動靜態展演與攤位，也有多個班級學員預約今日前來報名，目前招生數已超過4300人次，十分熱烈。

台南社大龍崎里山社群結合在地龍興社區，推動穿山甲守護、並開辦農村市集協助偏鄉創生。（記者蔡文居攝）

台南社大海廢監測社以社大師生手造的樹蛙幸福號獨木舟為主題，展示調查養蚵產業發泡塑膠廢棄物的行動成果與倡議。（圖由台南社大提供）

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