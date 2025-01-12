饗饗信義店疑食物中毒停業4天 今天復業入座超過9成

饗饗信義店自12日下午茶時段恢復營業，入座率達9成。（記者林承鴻攝）

2025/01/12 16:38

〔記者林承鴻／台北報導〕饗饗信義店疑似食物中毒事件截至今（12日）早上9點累計通報59人，台北市衛生局考量已24小時無新增通報個案，餐廳也已精進供餐操作流程，今天同意該店復業。餐廳自今天下午茶開始恢復營業，入座率達9成，許多民眾準時排隊報到，並表示對食安有信心。針對賠償及補償方案，饗賓集團表示仍在研議中，若有公司需要承擔的責任，一定會對消費者提出相關補償。

有用餐民眾表示，1個月前訂位，認為事件後餐廳會更謹慎處理食材，對業者有信心，因此未取消訂位前來用餐；另1名客人表示，有專人打電話通知餐廳復業，覺得餐廳敢開一定沒問題，指業者比客人還怕出現食安事件；另有民眾的家人要他先吃胃藥再來，但他覺得老闆會嚴格把關不用擔心，想吃什麼就夾，不會特別避開生食，他說他以前都訂不到，今天碰運氣訂到4個人的位子。

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饗賓禮賓中心協理許瀚云表示，很抱歉讓大家擔心，公司都有電話聯繫關心客人，內部自主查核都沒有問題，還在等待相關調查結果。她說餐廳在衛生操作觀念、環境整潔操作、預防食品中毒衛教等，本來就有落實，這段時間重新進行教育訓練，確保食安沒有任何漏洞，生食部分一直是高規格守護的項目，標準沒有變。

許瀚云表示，餐廳共有280席，今天下午茶原先有200人訂位，加上現場客人入座率已超過9成，晚餐訂位則全滿，另外過年期間除夕到初二也都客滿，初三至初五僅剩下午茶時段訂位率約8成。她說這段時間每天都有超過400通電話想要訂位，取消訂位是少數個案，大部分的客人可以接受調整餐期，若行程無法配合會返還訂金。

許瀚云說，公司一直以來都有專業的食安部門，人員、環境、流程等都非常要求，只會越來越高標，並表示食安團隊會在餐廳防守，把原來的做好是他們的堅持。對於停業期間營業損失，她說是公司該承擔的，都務實地面對和接受，公司會很負責地面對調查結果，若有企業需要承擔的部分，一定會對消費者提出相關補償。

饗饗信義店自12日下午茶時段恢復營業，現場擺放祝賀花籃。（記者林承鴻攝）

饗饗信義店自12日下午茶時段恢復營業，客人進場前主管提醒同仁確實執行公司食安規範。（記者林承鴻攝）

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