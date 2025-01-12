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    蔡其昌在高雄親簽「臺灣尚勇」春聯放送 排隊人龍逾百公尺

    中華職棒會長蔡其昌（左四）偕同李柏毅（左起）、黃捷與邱議瑩等立委，在高雄中央公園親簽臺灣尚勇春聯發送。（記者王榮祥攝）

    中華職棒會長蔡其昌（左四）偕同李柏毅（左起）、黃捷與邱議瑩等立委，在高雄中央公園親簽臺灣尚勇春聯發送。（記者王榮祥攝）

    2025/01/12 16:11

    〔記者王榮祥／高雄報導〕擔任中華職棒大聯盟會長的立委蔡其昌，今下午偕同李柏毅、邱議瑩、黃捷等高雄市籍立委，聯手在中央公園親簽「臺灣尚勇」春聯放送，吸引大批民眾排隊領取，人龍延伸逾百公尺。

    臺灣棒球隊勇奪世界12強賽冠軍，奪冠關鍵人物之一的蔡其昌人氣竄升，其署名「臺灣尚勇」春聯更成為今年過年搶手貨。

    蔡其昌今上午先到台南，於立委王定宇、林俊憲及林宜瑾等服務處發放、簽名，有球迷一早8點就到場等待，希望帶回本人（蔡其昌）親簽的臺灣尚勇。

    下午，蔡其昌再到高雄中央商圈，偕同李柏毅、邱議瑩、黃捷等高雄市籍立委，一起現場親簽春聯發送給民眾，現場排隊逾百公尺，展現高雄鄉親對棒球的熱情與支持；高市議員黃文益、何權峰也到場協助，與鄉親分享喜氣。

    許多民眾拿著蔡其昌簽名的臺灣尚勇春聯、再與中華職棒會長合影，還有人排了兩次隊，只位跟現場每位立委都拍到照片。

    中華職棒會長蔡其昌（左四）偕同李柏毅（左起）、黃捷與邱議瑩等立委，在高雄中央公園親簽臺灣尚勇春聯發送，現場準備約一萬份。（記者王榮祥攝）

    中華職棒會長蔡其昌（左四）偕同李柏毅（左起）、黃捷與邱議瑩等立委，在高雄中央公園親簽臺灣尚勇春聯發送，現場準備約一萬份。（記者王榮祥攝）

    中華職棒會長蔡其昌親簽臺灣尚勇春聯發送，現場大排長龍。（記者王榮祥攝）

    中華職棒會長蔡其昌親簽臺灣尚勇春聯發送，現場大排長龍。（記者王榮祥攝）

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