竹縣五峰最大工程 縣道122線43.5K預計年中動工

新竹縣五峰鄉縣道122線（南清公路）43.5K路段改善工程，預計今年年中動工，2028年底前完工，施工期間將進行交通管制。（圖由新竹縣政府提供）

2025/01/12 16:23

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣五峰鄉通往清泉風景區及觀霧國家森林遊樂區的縣道122線（南清公路），推動43.5K路段改善工程，總經費6億餘元，縣府降低施工難度後在去年底決標，不過因為要辦理勞動部高空危評作業計畫及侷限空間計畫審查，預計今年年中動工，2028年底前完工，施工期間將進行交通管制。

縣府工務處長戴志君表示，縣道122線是五峰鄉主要聯外道路，但43.5K附近路段線形不佳，彎道半徑過小，且道路跨越高潛勢土石流區為重複致災區域，每遇颱風豪雨常有土石崩落導致交通中斷，因此縣府研議增設跨越坑溝的新橋，讓道路遠離土石流威脅，縣長楊文科納入十大交通建設全力爭取中央支持，也是五峰鄉歷年規模最大的工程。

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此案受疫情及物價上漲影響，總經費從原本3.9億成長到6億餘元，其中，中央補助3億餘元。工程自2023年4月26日起招標後流標6次，經重新調整橋梁線型、墩柱深度後辦理重新招標，又經歷1次流標，終於在2024年12月31日以5.51億元完成決標作業。

工務處指出，工程將新建橋梁長度225公尺、橋梁寬度10公尺，橋梁採預力箱型梁設計，橫斷面以雙車道配置，可平順銜接兩岸既有道路。墩柱位置避開土石流潛勢渠道的直接衝擊，配合地形現況截彎取直，順接既有道路。工期為1080日曆天，目前辦理高空危評作業及侷限空間計畫審查，預計年中正式開工。

未來完工後舊有路段將封閉，改由新建橋梁通行，讓開車行經的族人及旅客更加安全、順暢，提升偏鄉通勤、通學、農產運輸及觀光旅遊的交通品質。

縣道122線是五峰鄉主要聯外道路，但43.5K附近路段線形不佳，彎道半徑過小，且道路跨越高潛勢土石流區為重複致災區域，每遇颱風豪雨常有土石崩落導致交通中斷。（圖由新竹縣政府提供）

縣道122線（南清公路）43.5K路段截彎取直改善工程，將新建橋梁長度225公尺，圖為完工示意圖。（圖由新竹縣政府提供）

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