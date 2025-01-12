立院、霧峰林家花園揮毫贈春聯 「櫟社」春聯當限定款

立法院中南部服務中心結合霧峰林家花園林獻堂博物館園區，今天舉辦迎春揮毫贈春聯活動，林芳媖（左1）、江啟臣（左2）等人一起揮毫寫了「金蛇迎春」。（記者陳建志攝）

2025/01/12 15:52

〔記者陳建志／台中報導〕立法院中南部服務中心結合霧峰林家花園林獻堂博物館園區，今天聯合辦理「蛇蛇金如意，與櫟賀新春」迎春揮毫贈春聯活動，除復刻霧峰「一新會」的精神，重現當年茶話會的文藝氛圍，並精選10副百年前「櫟社」詩人林獻堂等人的詩詞對句，作為「限定款」春聯，現場更安排民眾體驗傳統糕點鳳眼糕製作，以及漂漆扇，結合傳統書法藝術與文化教育，並推動地方文化觀光發展。

立法院與霧峰林家花園今天聯合舉辦迎春揮毫贈春聯活動，特別選在「櫟社」起源地的明台高中林獻堂博物館園區舉辦，在國定古蹟五桂樓前「飛觴醉月亭」揮毫書寫，與民眾一同迎接新春，包括立法院副院長江啟臣、霧峰林家花園董事長林芳媖、台中市副市長鄭照新、霧峰農會總幹事黃景建等人都出席，一起揮毫寫了「金蛇迎春」。

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今天的揮毫活動，特別邀請南投縣政府文化局林榮森局長與劉志欣、鄭承旻、莊一琳、曾士全、吳宏禧、王鈺嘉、黃昭祥、莊連棚、李憲雄等10位書法名家同台揮毫，現場還復刻霧峰「一新會」的精神，重現當年茶話會的文藝氛圍，並精選10副百年前「櫟社」詩人林獻堂、林幼春及傅錫祺等人的詩詞對句，作為「限定款」春聯，免費贈送現場民眾。

江啟臣致詞時表示，自己就讀台中一中時，都會看到校園裡的「吾臺人初無中學，有則自本校始」的紀念碑，當初就是林獻堂等人向日本人爭取，並出錢出力成立台灣人第一所高中，真的讓人敬佩。

林芳媖董事長則表示，其中一副對聯意義深遠，該對聯由林獻堂設計於萊園園門兩側，由林幼春題寫「自題五柳先生傳，任指孤山處士家」，短短兩句，道盡林獻堂父親林文欽淡泊名利、不慕仕途的高尚情懷。

今天現場並邀請鹿港老街鄭玉珍餅舖讓民眾體驗鳳眼糕傳統糕點製作，特別使用限量絕版的傳統木製模具，壓制成精緻、口感細膩的鳳眼糕；另設攤讓民眾體驗漂漆扇這項以扇為紙的非物質文化遺產技藝，讓民眾簡單地透過滴染生漆在水面上流動交融，暈染出一把把獨一無二的扇子，吸引許多民眾來索取春聯、體驗。

立法院中南部服務中心結合霧峰林家花園林獻堂博物館園區，今天舉辦迎春揮毫贈春聯活動，邀請10位書法名家揮毫寫春聯。（記者陳建志攝）

立法院中南部服務中心結合霧峰林家花園林獻堂博物館園區，今天舉辦迎春揮毫贈春聯活動，現場讓民眾體驗製作鳳眼糕。（記者陳建志攝）

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