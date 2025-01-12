寸海不讓！協和四接環評1/17登場 環團喊話謝國樑全程參與

環境部將於1月17日召開「協和發電廠更新改建計畫第6次環評初審會議（簡稱四接環評）」。（記者盧賢秀攝）

2025/01/12 15:51

〔記者董冠怡／基隆報導〕環境部將於1月17日召開「協和發電廠更新改建計畫第6次環評初審會議（簡稱四接環評）」，守護外木山行動小組今預告，明天將與我愛番仔澳灣連線等民齊聚市府門口舉行記者會，邀請市長謝國樑全程參與環評，兌現選前守護港口及海洋的承諾；市府發言人呂謦煒回應，持續站在市民權益、力求環境永續與經濟發展有所兼顧的立場，善加把關四接建設。

守護外木山行動小組表示，四接環評第6次初審會議，環境部恐強行通過影響基隆港經濟發展巨幅，造成威海營區、內木山營區國安問題，以及犧牲基隆海洋永續的「填海造地蓋四接」最爛方案，明天上午9點半將與多個公民團體、市民，前往市府門口召開「守護基隆市港，基隆寸海不讓」記者會，再度邀請謝國樑、立法委員林沛祥，比照前年（2023年）7月環評專五審模式，全程參與環評，兌現選前承諾。

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市議員陳冠羽指出，謝國樑去年、今年目前為止皆未正面回應會否出席環評會議，希望他可以表態，尤其是清楚表達基隆人的反對心聲；民團也擔心17日的四接環評，會如中火二期、高雄七接環評會般，在爭議聲浪中強渡關山，因此要求謝國樑、林沛祥正面回應參加環評，當每一名基隆人的後盾。

陳冠羽提到，本週從明天起，民團會舉行2場至3場記者會，分別為13日在市府門口、16日在立法院（規劃中）、17日在環境部後門，時間也是上午9點半。記者詢問環評會是否有預先模擬可能發生的情況，守護外木山行動小組召集人王醒之坦言，唯一的應對措施就是只有理性辯論。

協和電廠四接環評案1.0與2.0版本都未獲環委認同，台電提出3.0版本，縮小填海造陸開發面積至14.5公頃、填海區東移至液化天然氣（LNG）卸收站港池內，2019年起已進行5次環評初審會議。

守護外木山行動小組另稱，台電協和電廠預計15日接送部份中山區里長出席記者會，並且設定錯誤口號支持協和油改氣，還給在地好空氣」、「有電才有好生活，環評一定要通過」，質疑里長收到的訊息是否詳實正確，並列出「台電不敢說的4大事實」，包含不論協和四接是否興建，6月30日就會除役；燒天然氣也會排放空污；北部並不缺電，強化北西與北東電網韌性才是關鍵；四接案靠近港嘴，而且距離軍營部遠，將衝擊基隆港營運，甚至可能引發滅港危機。

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