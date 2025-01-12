為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    大村鄉民許居明為佛祖借地種菜35年 幫佛寺和精舍省下菜錢

    許居明下田搬運芥藍菜。（記者顏宏駿攝）

    許居明下田搬運芥藍菜。（記者顏宏駿攝）

    2025/01/12 15:25

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣大村鄉民許居明與佛結緣，發願種菜，利用一、二期稻作休耕期，向農民「借」土地種菜分送給佛寺，自己負責照顧和施肥，採收期號召社區居民前來採收兼分享，這一種就是35年，讓中部地區許多佛寺和精舍省下一大筆菜錢。

    許居明今天號召近50名女志工，到田間採收芥籃菜，從清晨7點工作到9點，大家忍受13度的低溫，下田收割，許居民則擔任搬運工，把菜集中上車，準備送往各地的精舍、佛堂。對於這些默默前來的志工，許居民只能請她們吃早飯和熱湯，但大家無不感到無法歡喜。

    現年72歲的許居明做這個工作已經第35年，他說，當年他到苗栗縣九華山大興善寺朝山，得知寺內欠缺葉菜，他返家後，便以自己的5分農地種植蔬菜，每次採收，很快就被佛寺採收精光，他逐年增加種植的面積，不到5年就擴增到2甲地，憑自己一人之力，管理菜園有難度，他的兒子許世昌見父親勞動量大，便幫忙管理，一直到今天父子維持2甲的種植數量。

    許居明說，為佛發願，好像佛祖都感應得到，第一年初種，不得其法，量又不少，憑一己之力難以採光，眼看菜就要過熟不好吃，大興善寺就派180多名同修來到菜園採摘，「我覺得佛祖都在幫我忙」。

    他說，種菜就像種福田，就算很累、很苦也覺得很快樂因為「這是幫佛祖做事」。他還說，友人只要一聽到「幫佛祖做事」，就會主動來幫忙，譬如第5年他想擴增面積，向農民「借田」，農民一聽到送給佛寺的菜，都免費讓出田來。

    許居明說，他每年花約30萬元的種苗費和肥料錢，經過一個半月的生長，兌換算成市價，有時超過300萬的價值，但最重要的是「佛心」，大家都是義務來幫佛祖的忙。

    許居明為佛祖借地種菜35年。（記者顏宏駿攝）

    許居明為佛祖借地種菜35年。（記者顏宏駿攝）

    志工們忍著低溫下田採收。（記者顏宏駿攝）

    志工們忍著低溫下田採收。（記者顏宏駿攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播