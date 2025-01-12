屏東縣宗教團體聯合祈福 周春米妙光禪寺點燈

屏東縣宗教團體聯合祈福，縣長周春米在妙光禪寺點燈祈福。（記者葉永騫攝）

2025/01/12 14:58

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府與縣境內各宗教團體，共同發起「2025 以愛為名 迎春祈福」各個宗教團體聯合祈福活動，今天在潮州鎮妙光禪寺、慈濟慈善基金會屏東分會、一貫道屏東支會舉行祈福法會，縣長周春米也頒發證書給屏東縣佛教會第27屆理事長釋見引及理、監事，並行點燈儀式，場面莊嚴隆重。

「2025 以愛為名 迎春祈福」宗教團體聯合祈福活動，昨天在妙光禪寺、慈濟屏東分會、一貫道屏東友會舉辦，縣長周春米率各局處長到場參加，首先由妙光禪寺住持釋見引帶領眾人一同念祝禱詞，並進行迎春祈福點燈法會，為縣民祈求小龍納百福，希望城市安居樂業，場面隆重肅穆。

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妙光禪寺住持釋見引表示，屏東縣在歷任縣長帶領下，透過宗教祈福活動，讓屏東縣民安居樂業、幸福美滿，並在縣府團隊努力下，各項建設、福利措施縣民們有目共睹，今年的宗教祈福希望為台灣帶來平安，消弭災厄，減少各種災害。

周春米指出，屏東縣舉辦聯合祈福法會迄今已邁入第11年，每年跨宗教團體約5000人共同響應，彰顯宗教祈福有善念匯聚及安定人心的意義，感謝各宗教持續發揮著安定人心的重要角色，並給予縣政推動上諸多鼓勵與支持，讓屏東年年越來越好，也希望藉由宗教祈福的儀式，為各行各業鄉親們帶來祝福與平安的力量，祈願人心向善、吉祥平安，幸福安居，讓民眾感受金蛇披彩新春到，喜鵲登梅報福音。

縣長周春米頒發當選證書給屏東縣佛教會理事長釋見引。（記者葉永騫攝）

屏東縣宗教團體聯合祈福，縣長周春米受到宗教界熱烈歡迎。（記者葉永騫攝）

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