動保團體上街反對擴大禁止飼養物種名單 動保司：審慎參考各界意見

農業部日前邀集專家團體討論包含955種物種在內的禁止輸入飼養動物清單，引發特殊寵物飼主與動物團體不滿，今（12）日上街靜坐抗議。（記者陳嘉怡攝）

2025/01/12 14:51

〔記者陳嘉怡／台北報導〕農業部日前邀集專家團體討論包含955種物種在內的禁止輸入飼養動物清單，動保團體今（12）日上街靜坐抗議，認為若因禁令而造大量棄養或產業轉向地下化，反更不利政府監管，呼籲動保司重新評估禁養政策。動保司長江文全表示，分級管理都還在討論階段，各界的意見都會審慎參考。

農業部動保司3日邀請專家討論是否增列禁止輸入或飼養動物，種類共達955個物種。根據名單，指定禁止輸入或飼養包含22類，如眼鏡凱門鱷、犰狳科所有種、河狸所有種、犬科所有種（家犬除外）；另外禁止飼養8種，包含緬甸蟒、浣熊、鱷龜所有種等。此次清單初步列出的955個物種中，有7成已於2023年「貿易法」修訂後禁止輸入。

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寵物權益捍衛聯盟今天於台北市青島東路集會，號召民眾上街頭靜坐表達抗議，呼籲動保司重新評估禁養政策。該聯盟由蘭陽綠野環境教育及保護協會、台灣兩棲爬蟲動物協會 、台灣人文動物關懷協會等團體組成。

寵物權益捍衛聯盟動物專家柯心平表示，目前提出的禁止飼養清單缺乏必要的科學證據與法律支持，且許多禁止名單中的物種在民間流通已多年，若因禁令讓寵物市場與相關活動地下化，反而增加政府監管難度，造成動物福利負面影響。立委辦公室週三將召開協調會，聯盟會根據政府態度而有下次動作，強調政府應推動合理的非犬貓飼養規範，而非全面禁養，政府要為飼主提供更清晰的指導方針。

動保司長江文全表示，該清單主要考量寵物飼養可能會衍生一些風險，例如生態方面或公共安全風險，進行寵物分級管理制度，針對高風險的物種會有比較強的管制措施，分級管理都還在討論階段，各界的意見都會審慎參考，目前所列的名單都是經過科學證據提出。

他並強調基於動物福利的角度絕不會安樂死這些動物，然而對繁殖或進口販售等，要有更細膩的管理是必然的，是否採取公聽會方式廣納意見，則還要凝聚各界共識。至於特殊寵物是否比照犬貓標準管理，他表示，目前犬貓的管理包含施打晶片、強制寵物登記等，但對於特殊寵物而言可能比較難做到，這部分還要和飼主與業者溝通。

農業部日前邀集專家團體討論包含955種物種在內的禁止輸入飼養動物清單，引發特殊寵物飼主與動物團體不滿，今（12）日上街靜坐抗議。（記者陳嘉怡攝）

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