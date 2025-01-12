黑面琵鷺飛來台南市區覓食 路人驚呼連連

南市南區濱海公路的魚塭濕地飛來2、30隻黑面琵鷺，忙著埋頭覓食，距離馬路很近，用肉眼就看得到。（圖由李啟維提供）

2025/01/12 14:51

〔記者蔡文居／台南報導〕黑面琵鷺竟然飛來市區！台南市南區濱海公路的魚塭濕地，今天飛來2、30隻黑面琵鷺覓食，距離馬路很近，用肉眼就看得到。台南市議員李啟維說，很多開車路過的民眾，看到黑琵，無不驚呼連連，建議大家保握機會前往觀賞。

每年的11月一直到翌年的2、3月，南區濱海公路魚塭常會聚集各種水鳥，包括各種雁鴨科、鷗科水鳥，還有蒼鷺、大小白鷺等常見的水鳥。其中，黑面琵鷺偶爾也會飛來聚集在南區四鯤鯓、喜樹濱海公路兩旁濕地覓食，可說是距離台南市區最近可以看到黑琵的地方。

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市議員李啟維說，去年12月下旬，他在南區濱海公路紅樹林魚塭濕地也有看到幾隻黑面琵鷺前來覓食，這次數量更多，距離更近，就在玉聖宮前面的魚塭濕地，用肉眼就看得很清楚，數量多達2、30隻之多，牠們都忙著埋頭覓食，十分有趣，看了也很療愈。

李啟維說，黑面琵鷺是國際級保育鳥類，台灣因保護有成，受到國際肯定，住在台南是何等幸福，牠們竟然離我們這麼近，開車經過或打開窗戶，就可以近距離觀賞到牠們可愛的身影，大家更應珍惜保護這片美麗鄉土。

黑面琵鷺偶爾會出現在台南安南區及南區的公路邊濕地覓食。（記者蔡文居攝）

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