讓物資需求戶自主選擇 雲林第二家超市型實物銀行啟用

雲林縣第二座超市型實物銀行在崙背鄉，今正式啟用。（記者李文德攝）

2025/01/12 14:46

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣第二座「超市型」實物銀行在崙背鄉，今（12）日宣告正式啟用，將試辦讓崙背鄉14戶需要物資服務家戶，可自主選擇到此可領取物資。此外，由雲林子弟廖信華成立的信華慈善基金會也同時用發放冬令濟困金給崙背鄉97戶低收入戶，每戶3000元。雲林縣副縣長謝淑亞特致贈感謝狀，感謝基金會長期的愛心善舉。

雲林縣實物銀行從2012年開辦至今，分別在斗六、斗南、虎尾、台西、北港6分局轄區設置，現已經服務超過6萬戶次，由社工向物資需求戶訪視，確認其需求後每月提供物資。

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社會處副處長陳怡君表示，縣內共465戶物資需求戶，但每月提供物資，可能無法滿足民眾需求，因此2020年起在斗南率先成立「超市型」實物銀行，讓有需求戶可依需求，自主到點選擇物資。目前在斗南超市實物銀行領取物資共15戶。

因應物資戶需求，縣府與信華慈善基金會合作，在崙背成立第二處超市型實物銀行，今隆重舉辦揭牌啟用典禮。由副縣長謝淑亞、基金會董事長廖信華等人見證下正式啟用。

陳怡君表示，崙背實物銀行將率先給鄉內14個物資需求戶申請，需求戶願自主擇定物資者，可與縣府提出要求。屆時將視每戶人數每月核發對應點數，讓申請者前往領取，未提出申請者依舊由社工整理物資需求，再送到府。

另基金會也趁啟用典禮當天，舉辦歲末冬令救濟活動，共發放冬令濟困金給崙背鄉97戶低收入戶每戶3000元。廖信華表示，盼自己微薄力量，幫助家戶過寒冬。

雲林縣第二座超市型實物銀行在崙背鄉，今正式啟用。（記者李文德攝）

雲林縣第二座超市型實物銀行在崙背鄉，今正式啟用。（記者李文德攝）

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