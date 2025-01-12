健保總額成長創新高 邱泰源：點值仍難達每點0.95元

衛福部長邱泰源表示，今年健保總額成長金額創新高，但仍可能很難達到健保點值每點0.95元的目標。（資料照）

2025/01/12 14:41

〔記者林惠琴／台北報導〕今年健保總額拍板9286.248億元，成長率高達5.5%，較去年增加484.078億元，成長金額創下新高，但有聲浪質疑這次核定金額是「要五毛給一塊」，協商機制形同虛設。對此，衛福部長邱泰源今（12日）表示，一切依照規定進行，即使是現在的金額，仍未能達到醫界照顧人民的需求，也可能很難達到健保點值每點0.95元的目標。

邱泰源今出席台灣醫法實務論壇時表示，為了滿足人民越來越多的醫療需求，並讓醫療水準保持國際水準，在這些原則下，檢視醫界需求也尊重健保會建議，並依照規定進行，而有現在的總額結果。

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邱泰源指出，今年健保總額著重5大重點，包含積極納入醫療科技，像是昂貴的新藥、罕病治療，「以前沒有給足夠，盡量讓更多罕病的人用到」；加強給付精神科長效針劑；提升給付急重難罕症的照顧費用；改善偏鄉醫療，尤其是資源不足的地方。

至於最後一點，邱泰源強調，現在如果醫療工作環境沒有做好，可能留不住相關人員，「醫療品質怎麼顧呢？」，提升醫療人員執業環境，以保障醫療品質，已經成為政府與全民共識，並重複2次這點「很重要」。

邱泰源也指出，今年健保總額成長率是國發會核可成長範圍的最高點，但即使如此，也可能很難達到立法院會要求今年6月30日前達到健保平均點值每點0.95元的主決議，行政院一直挪出公務預算希望達到目標。

邱泰源說明，政府部門共同努力提高醫療水準，但在今年總額協商會議中，醫界在醫院或西醫基層總額提案的成長率均超過5.5%，他們不是亂提，而是認為就是需要這樣的資源來照顧人民，換句話說，即使今年總額成長5.5%，仍未能達到醫療人員的需求。他強調，只能盡量讓醫療院所發揮專業、提供資源去照顧人民健康，「大概這樣的原則在處理，沒什麼其他思考因素」。

至於人工生殖法修正草案，衛福部已將代理孕母部分脫鉤處理的草案版本送入行政院，邱泰源指出，現在有共識的趕快討論、研議，而還在討論中的部分，也會積極處理，因為任何一個國民的需求，都是政府所關心的。

至於代孕是否以專法處理？邱泰源認為，現階段正反兩面的意見仍多，對於相關爭議，一定會循著專業，依照人民的需求來積極地討論，強調還是要一直研議、不會停的。

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