農曆春節將屆 苗栗社大為鄉土家園「大掃除」

苗栗社區大學團隊與師生志工一行近50人，前往後龍好望角牧羊古道及周邊景點，進行年節前大掃除。（圖由苗栗社大提供）

2025/01/12 14:39

〔記者彭健禮／苗栗報導〕農曆春節將屆，家戶總少不了除舊布新，而將苗栗鄉土視為辦學家園苗栗社區大學，今（12）日也舉辦「鄉土家園大掃除」活動，團隊與師生志工一行近50人，前往後龍好望角牧羊古道及周邊景點，沿途修剪長草、撿拾垃圾、更換破舊指標，並清除銀合歡幼苗、銀膠菊等外來入侵種植物，好讓過年到此地走春的民眾，有更為安全好走的自然步道。

活動參與人員一早8點多在好望角番薯園集合後出發，每人手持垃圾袋或夾子、樹枝剪、劈鐮刀、手鋸、小鋤頭等工具，沿著牧羊古道從山上清理到山下，午餐後接續清理清海宮到海線一號隧道周邊環境；帶隊的苗栗社大海岸環境守護志工與社大工作團隊，除了指導清理工作，也適時適地在沿途講解當地的生態與人文故事，讓參與者有滿滿的收穫。

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清理的過程中，剛好有來自台南的遊客20餘人，沿牧羊古道下山，都對師生、志工們表達讚許、感謝之意，還有遊客特別到剛汰舊換新的指標牌前拍照留念。活動結束，大家將撿拾的垃圾分類，分裝了5個黑色大垃圾袋；另外也將拔除了3大袋的銀合歡幼苗、銀膠菊、小花蔓澤蘭，將進行悶腐後處理。

苗栗社大執行秘書古婷婷表示，今年春節前的「鄉土家園大掃除」共有2場，除了今天在「牧羊古道環境學習圈」辦理的場次，另一場則是去年12月22日在「楔隘古道環境學習圈」辦理，社大也配合活動製作走讀學習手冊，好讓每位參與者也可以藉此深入了解地方、提升鄉土認同，2場活動都受到熱烈迴響。

古婷婷表示，「牧羊古道環境學習圈」與「楔隘古道學習圈」都是苗栗社大蹲點多年的辦學實踐場域，苗栗社大長年在這些地方辦理培育環境公民的服務學習活動，不少民眾在過年期間也都會去走春或遶山花，透過這樣的大掃除活動，既能彰顯辦學價值，也可以讓古道或步道更為安全好走，可說是一舉多得。

苗栗社大的鄉土家園大掃除活動，於農曆過年前舉辦，已經連續辦理7年，成為年度重要活動之一；校方一方面藉此彰顯苗栗社大25年來堅持「守護鄉土價值」的辦學理念，一方面也藉此增強師生、志工的公共參與精神，以實踐社區大學培養公民素養的辦學理想。

帶隊的苗栗社大海岸環境守護志工與社大工作團隊，除了指導清理工作，也適時適地在沿途講解當地的生態與人文故事。（圖由苗栗社大提供）

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