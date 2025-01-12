過年換鈔超方便！彰化這台ATM 隨時可領新鈔

過年換新鈔，不一定要到銀行、郵局櫃台排隊兌換，台銀設在彰化縣政府側門南郭路的提款機，現在已經開始24小時供應千元、百元新鈔了。（記者張聰秋攝）

2025/01/12 14:24

〔記者張聰秋／彰化報導〕農曆春節不到2週就到了！今年銀行與郵局換新鈔要到20日才開始，不過彰化縣政府南郭路側門的台銀ATM，已經提前「工作」，機器內全是全新的千元和百元鈔，24小時不間斷供應。連日來，已有內行人發現這個祕密，急需新鈔時直接來這台ATM領，免排隊、更不用擠人潮，超方便！

王姓民眾說，來這裡領錢實在省事，千元鈔全新不用說，連百元新鈔也能輕鬆拿到，只要在提款時按下「換鈔」按鈕，雖然每次只能換10張百元新鈔，但多操作幾次就能湊到需要的數量。

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「手續費小錢，省下排隊和時間更划算！」不少人分享說，這台ATM就算要分次操作，還是比等到20日才能換新鈔方便。民眾表示，現在想換就能來，沒有時間限制，領到的全是新鈔，特別適合過年用。

至於需要換500元新鈔的民眾，還是得等到20日起銀行、郵局開放後，於營業時間到指定櫃台辦理。

根據中央銀行公告，今年選定了台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰銀、中小企銀，以及中華郵政等8家金融機構，共456家分行或郵局，作為2025年指定換鈔地點，換鈔營業日是1月20日（週一）至24日（週五），共5天，每人每次限換100張百元鈔，200元及其他面額鈔券則酌量供應。

彰化縣政府側門南郭路台銀提款機，現在領錢拿到的都是新鈔，千元、百元都有，24小時不間斷供應，民眾年前有換新鈔需求，直接來這裡免排隊、免擠人潮。（記者張聰秋攝）

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