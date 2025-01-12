為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    過年換鈔超方便！彰化這台ATM 隨時可領新鈔

    過年換新鈔，不一定要到銀行、郵局櫃台排隊兌換，台銀設在彰化縣政府側門南郭路的提款機，現在已經開始24小時供應千元、百元新鈔了。（記者張聰秋攝）

    過年換新鈔，不一定要到銀行、郵局櫃台排隊兌換，台銀設在彰化縣政府側門南郭路的提款機，現在已經開始24小時供應千元、百元新鈔了。（記者張聰秋攝）

    2025/01/12 14:24

    〔記者張聰秋／彰化報導〕農曆春節不到2週就到了！今年銀行與郵局換新鈔要到20日才開始，不過彰化縣政府南郭路側門的台銀ATM，已經提前「工作」，機器內全是全新的千元和百元鈔，24小時不間斷供應。連日來，已有內行人發現這個祕密，急需新鈔時直接來這台ATM領，免排隊、更不用擠人潮，超方便！

    王姓民眾說，來這裡領錢實在省事，千元鈔全新不用說，連百元新鈔也能輕鬆拿到，只要在提款時按下「換鈔」按鈕，雖然每次只能換10張百元新鈔，但多操作幾次就能湊到需要的數量。

    「手續費小錢，省下排隊和時間更划算！」不少人分享說，這台ATM就算要分次操作，還是比等到20日才能換新鈔方便。民眾表示，現在想換就能來，沒有時間限制，領到的全是新鈔，特別適合過年用。

    至於需要換500元新鈔的民眾，還是得等到20日起銀行、郵局開放後，於營業時間到指定櫃台辦理。

    根據中央銀行公告，今年選定了台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰銀、中小企銀，以及中華郵政等8家金融機構，共456家分行或郵局，作為2025年指定換鈔地點，換鈔營業日是1月20日（週一）至24日（週五），共5天，每人每次限換100張百元鈔，200元及其他面額鈔券則酌量供應。

    彰化縣政府側門南郭路台銀提款機，現在領錢拿到的都是新鈔，千元、百元都有，24小時不間斷供應，民眾年前有換新鈔需求，直接來這裡免排隊、免擠人潮。（記者張聰秋攝）

    彰化縣政府側門南郭路台銀提款機，現在領錢拿到的都是新鈔，千元、百元都有，24小時不間斷供應，民眾年前有換新鈔需求，直接來這裡免排隊、免擠人潮。（記者張聰秋攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播