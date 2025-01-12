安南尚青㩦手四草大眾廟辦公益 逾20廠商、近200志工投入

安南尚青公益平台攜手四草大眾廟每年舉辦歲末公益活動，吸引20多家廠商加入，讓捐贈物資品項和數量創紀錄，熱鬧氣氛宛如一場公益嘉年華會。（記者王姝琇攝）

2025/01/12 14:18

〔記者王姝琇／台南報導〕安南尚青公益平台攜手四草大眾廟每年舉辦歲末公益活動，今年由立委林俊憲、議員蔡麗青聯合辦公室協辦，吸引20多家廠商加入，讓捐贈物資品項和數量創紀錄，光是志工人數就達近200人，熱鬧氣氛宛如一場公益嘉年華會。

副市長葉澤山今天出席活動，亦肯定四草大眾廟每年歲末舉辦公益活動，一年比一年更加盛大，也造福更多弱勢家庭跟邊緣戶，除協助推動宗教傳統文化，更是落實照顧在地鄉親的最佳典範。

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蔡麗青表示，打造安南尚青公益平台以來，每個月保持平均2到3場的公益活動，受到社會各界的肯定，現在每場公益活動一推出都會受到很多民眾自動捐贈物資或加入義工服務，非常激勵團隊士氣。

蔡麗青說，這次物資達到有史以來最多，除了有豐盛年菜、禮券、水果、禮盒及乾糧，茶之魔手董事長親自現場煮薑母鴨、台南著名多種美食，歌手與舞者也主動聯絡到場做公益演出，還有義剪、按摩等，安南區張介軍副區長更是親自手寫春聯、衛生所免費篩檢及疫苗注射。

林俊憲表示，自己長期以來和多個協會配合推動公益活動，尤其到歲末更是關懷弱勢活動最忙碌的時節；看到這次與會單位及志工人數這樣踴躍，讓善的力量更加倍，相當感動。

安南尚青公益平台攜手四草大眾廟每年舉辦歲末公益活動，吸引20多家廠商加入，讓捐贈物資品項和數量創紀錄，熱鬧氣氛宛如一場公益嘉年華會。（記者王姝琇攝）

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