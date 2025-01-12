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    淡水關懷弱勢協會圍爐席開101桌 邀739戶弱勢家庭過新年

    財團法人見賢思琪教育基金會捐贈100萬元給淡水區關懷弱勢協會，攜手推動照顧弱勢服務。（記者陳奕劭攝）

    財團法人見賢思琪教育基金會捐贈100萬元給淡水區關懷弱勢協會，攜手推動照顧弱勢服務。（記者陳奕劭攝）

    2025/01/12 14:15

    〔記者陳奕劭／新北報導〕農曆春節將臨，新北市淡水區關懷弱勢協會今天（12日）舉辦「淡水區歲末寒冬送暖」，邀請在地獨居長者、身心障礙者、單親家庭、低收入戶與弱勢家庭共739戶一同圍爐，席開101桌，每戶發放2000元關懷禮金、愛心米、愛心衣物、小家電、100元農會禮券與民生物資，現場也安排義診，讓需要幫助的家庭度過溫馨難忘的圍爐。

    儘管淡水區今天上午僅約14度低溫，也停止不了淡水區關懷弱勢協會連續18年舉辦「歲末寒冬送暖」的腳步，活動席開101桌，並發放2000元關懷禮金與民生物資，讓需要幫助的家庭感受關懷。

    新北市副市長朱惕之表示，感謝協會長期在北海岸地區關懷經濟弱勢與邊緣戶，一年三節提供弱勢家戶賑濟金與物資，使因法令規定無法取得福利身分的近貧戶得到持續照顧，這份溫暖的關懷讓每個人心中充滿感動，彰顯社會大愛的力量。

    淡水區關懷弱勢協會理事長蔡錦賢表示，感謝各界人士與單位響應關懷弱勢活動，其中財團法人見賢思琪教育基金會今年也再捐贈100萬元給協會，攜手推動照顧弱勢服務，今年活動也安排舞蹈、現代音樂和傳統樂器表演與多個攤位，增添節慶氛圍，希望讓每位民眾度過溫馨難忘的圍爐。

    市府社會局長李美珍表示，協會每年在春節、端午、和中秋都會舉辦關懷弱勢活動，提供慰助金、民生物資等，每年發出的善款達1千萬元，是北海岸最佳社福夥伴，期待透過協會的拋磚引玉，邀請更多在地團體響應，持續推動公益，讓愛永不間斷。

    新北市淡水區關懷弱勢協會舉辦寒冬送暖，圍爐席開101桌，溫暖弱勢家庭的心靈。（記者陳奕劭攝）

    新北市淡水區關懷弱勢協會舉辦寒冬送暖，圍爐席開101桌，溫暖弱勢家庭的心靈。（記者陳奕劭攝）

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