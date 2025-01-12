新北技高新設特色科 鶯歌工商增應用日語科、莊敬工家增汽車科

鶯歌工商新設應用日語科結合數位科技專業，規劃日語學習PODCAST頻道，推廣初階日語學習。（新北教育局提供）

2025/01/12 14:04

〔記者董冠怡／新北報導〕為了應對少子女化趨勢帶來的衝擊，新北市調整技術型高中（含普通高中專業群科）經營策略，114學年度核定12群44種科別；教育局長張明文今表示，鶯歌區鶯歌工商新設應用日語科，因應在地陶瓷產業與日本交流需求，1班預計招收34人；新店區莊敬工家新設汽車科，1班預計招收45人，結合寶高智慧產業園區電動車研發設計，協助學生接軌職場，畢業即就業。

鶯歌工商應用日語科將結合鶯歌區與日本愛媛縣合作基礎，以及教育資源，開設日本藝術設計文化、數位媒體實務、經貿概論等課程，未來也會規劃日語學習數位媒體PODCAST頻道，推廣初階日語，也是基北北桃唯一公立學校開設的日語專業科別。

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鶯歌工商校長顏龍源表示，113學年度設立的多媒體設計科，持續強化數位設計、音樂、網頁設計、動畫製作、商業攝影、影音製作剪輯等課程，提升技職人才競爭力；114學年度設立的應用日語科，將強化學生日語能力與跨領域數位科技專業，讓學生具備多元技能，把握住台日經濟、觀光及人才交流合作契機。

寶高園區內有整車設計研發的鴻華先進、車載導航大廠台灣國際航電（Garmin）、5G車聯網領域的華電聯網、電動車大廠特斯拉（Tesla）等進駐；莊敬工家將以汽機車設計與維修為基礎，結合寶高園區人工智慧（AI）科技與電動車技術應用，並與科技大學合作設計電動車微課程。

莊敬工家校長林淑貴指出，課程涵蓋大型重機與汽車專業美容、智慧車聯網、先進駕駛輔助系統（ADAS）等，同時鏈結學校駕訓班資源，提供汽車駕訓課程，貼近學生需求與產業趨勢，進而為學生開拓更多職涯發展機會。

教育局技職教育科長江彥廷說，12個群別包含機械、動力機械、電機電子、土木建築、商業管理、外語、設計、農業、家政、餐旅、海事及藝術；44種科別則有電腦機械製圖、汽車、資訊、建築、電子商務、應用日語、室內設計、園藝、美容、餐飲管理、航海、多媒體動畫等；「114學年度基北區高級中等學校免試入學簡章」預計1月15日公布，各群科資訊可至基北區免試入學網站查詢。

莊敬工家汽車科結合學校駕訓班資源提供相關課程，協助學生畢業即就業。（新北教育局提供）

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