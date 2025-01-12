將數學融入生活 李雪甄跨域合作推動創新教育

李雪甄認為數學老師應敢於打破學科界限，與其他老師合作，才能讓學生更好地理解數學。（圖由教育部提供）

2025/01/12 13:55

〔記者楊綿傑／台北報導〕良師引導從生活學數學，降低學生恐懼感！文藻外語大學教授李雪甄以跨領域合作方式啟發學生對數學的興趣，幫助學生們找到學習中的渴望與成就感，讓學生們對數學有感，並實用於生活，不僅拿下師鐸獎，也獲教育部選為教育家人物典範。

談到與數學的淵源，竟然跟霹靂遊俠李麥克影集有關。李雪甄提到，其實小時候喜歡漫畫、小說，甚至曾夢想當作家。但當時該影集紅遍大街小巷，她對劇中修理自動車的女工程師角色很感興趣，於是選擇技職，進入五專電子工程科就讀。

請繼續往下閱讀...

而對數學的愛，就在五專時期萌芽。李雪甄說，當時學數學「不再只考慮考試，而是開始思考邏輯和應用」，畢業後曾陷入當工程師或是教師的抉擇，最終決定由電子工程轉向數學領域，並陸續在淡大、中正取得數學學碩博學位。

後來因為感受到自己更喜歡與人接觸，所以走上教師的道路。李雪甄認為，數學不應只侷限於抽象公式的理解，而應與學生的生活經驗相結合，讓學生「有感」，她也經常與學生進行專題製作，培養學生的創新思維與團隊合作能力。

李雪甄舉例，透過政府開放數據，以創意圖表，呈現人口變化等社會現象，讓學生體會數學的具體價值；或者將數學與文學結合，曾有同學用數學概念創作了一首詩，以正三角形描述自己家庭的變故與情感，「數學不僅能用來計算，也能成為表達情感的工具」，藉此打破學生對數學的恐懼。

在教學上，李雪甄注重與學生的互動，並針對學生的需求設計課程，並以更具互動性的方式來教學。曾有1位學生原本對數學充滿恐懼，連寫出來的數字都是抖的，但她願意給予第2次考試機會，出現成績進步後，學生逐漸克服了對數學的恐懼，甚至期待再次參與數學測驗。

李雪甄不僅在教學中結合了數學與人文，還推動了跨領域的協同教學，與其他科目教師共同合作，開展了許多創新性的教學計畫。她強調，數學老師要敢於打破學科界限，與其他老師合作，例如文學、統計、藝術或環境課程，這樣才能讓學生更好地理解數學在不同領域中的應用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法