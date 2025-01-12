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    本土企業送暖 家扶兒穿新衣過新年

    新營NET門市今迎來近百位家扶兒，開心挑選新衣，其餘300名兒童將於18日分別在佳里區和永康區門市採購，採購的親子們齊聲喊感謝。（圖由北台南家扶提供）

    新營NET門市今迎來近百位家扶兒，開心挑選新衣，其餘300名兒童將於18日分別在佳里區和永康區門市採購，採購的親子們齊聲喊感謝。（圖由北台南家扶提供）

    2025/01/12 13:46

    〔記者王涵平／台南報導〕本土企業NET每年慨捐80萬提貨券給北台南家扶，讓400名兒童自由挑選新衣，新營NET門市今率先迎來近百位家扶兒，開心挑選新衣，其餘300名兒童將於18日分別在佳里區和永康區門市採購，採購的親子們齊聲喊感謝。

    北台南家扶指出，目前扶助870戶1450童，近7成家庭為單親家庭，將近5成家戶收入低於2.5萬元，食衣住行育樂等優先於民生需求及孩子學習需求，對孩子們成長所需的衣物經常是手足輪流穿或親友提供恩典牌的二手衣。

    每當農曆春節來到，多數孩子滿心期待自由挑選新衣。家扶中心李桂平主任表示，讓家扶兒少做自己的主人，依照自己的喜好，挑選合身的新衣服，是尊重兒童權益的行動表現，感謝NET主富服裝公司綿延不斷的愛心，讓家扶兒少得以有添購新衣，在寒冷的季節裡收到滿滿的溫暖。

    家扶表示，NET是台灣平價時尚休閒服飾品牌，董事長黃文貞自2009年莫拉克風災後，每年皆會捐贈愛心提貨券給全台各縣市家扶中心，行事作風低調、為善不欲人知，甚少出現在公開活動中。2021年加碼送全國家扶受助1歲以下幼兒每童1萬元提貨券買新衣。

    新營NET門市今迎來近百位家扶兒，開心挑選新衣，其餘300名兒童將於18日分別在佳里區和永康區門市採購，採購的親子們齊聲喊感謝。（圖由北台南家扶提供）

    新營NET門市今迎來近百位家扶兒，開心挑選新衣，其餘300名兒童將於18日分別在佳里區和永康區門市採購，採購的親子們齊聲喊感謝。（圖由北台南家扶提供）

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