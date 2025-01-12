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    南市教育機器人AI教育扎根 將規劃寒暑假培訓獲獎學生

    參賽學童與家長合作設計並組裝個人化的競賽機器車，從操作中學習程式設計與邏輯思考。（圖由台南市政府提供）

    參賽學童與家長合作設計並組裝個人化的競賽機器車，從操作中學習程式設計與邏輯思考。（圖由台南市政府提供）

    2025/01/12 13:41

    〔記者王姝琇／台南報導〕第1屆台南市議長盃全人教育機器人邀請賽今日在安平區石門國小舉辦，總計10所幼兒園、75名學童熱情參賽，小朋友透過操控競賽機器車，增進腦力刺激及肢體反應，也啟發對於科學的興趣。針對議員建議寒暑假培訓獲獎學生，市長黃偉哲表示會規畫來做。

    黃偉哲表示，未來是AI時代，機器人教育是培養孩子科技能力的重要途徑；能透過兒童喜歡的遊戲競賽形式，讓小朋友逐漸熟悉AI科技最適合不過，未來市府會多加舉辦類似競賽，讓更多小朋友能參與習得AI的知識，讓科技更貼近兒童的學習與生活過程。

    全人教育機器人邀請賽，學童需與家長合作設計並組裝個人化的競賽機器車，從操作中學習程式設計與邏輯思考，為未來的AI學習奠定基礎。此外，活動現場還設置機器人展示區與互動體驗區，展示區內陳列的創意作品，更充分展現石門國小在AI教育上的深厚實力。

    石門國小校長劉珍琳表示，該校已將機器人教育納入正式課程，並逐步推廣至一至六年級，希望藉由此次活動，讓更多學生愛上科技，為台南的未來智慧教育打下堅實基礎。參賽的學童興奮地說，比賽真的很好玩，看到很多不同設計的機器車，也學到了不少新東西。

    市府強調，未來將持續投入更多資源支持AI教育普及，推動更多相關課程進入校園，助力台南邁向AI智慧城市的目標；透過努力，讓更多孩子能在科技的浪潮中成長，開創無限可能的未來。

    第1屆台南市議長盃全人教育機器人邀請賽今日在安平區石門國小登場。（圖由台南市政府提供）

    第1屆台南市議長盃全人教育機器人邀請賽今日在安平區石門國小登場。（圖由台南市政府提供）

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