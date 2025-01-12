打工貼補家用又勤練口語 聽障生奪演講比賽優等

教育部國教署每2年舉辦「全國聽覺障礙國民國語文競賽」，圖為口語演講項目啟聰學校高中組頒獎。（教育部提供）

2025/01/12 13:27

〔記者楊綿傑／台北報導〕教育部國教署每2年舉辦「全國聽覺障礙國民國語文競賽」，此次有國小組至社會組共132位選手角逐朗讀、口語演講、手語演講、作文以及書法等5個項目，其中台中市立啟聰學校學生參與魏妘芳雖然假日得打工貼補家用，但仍勤於學習，獲得口語演獎優等獎肯定。

此屆「全國聽覺障礙國民國語文競賽」由台北市立啟聰學校承辦，參賽選手來自全國各縣市，經北、中、南各區初賽勝出的選手共132位，每一位選手都代表個人、學校及縣市。

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其中「手語演講」項目，學生需以臉部表情、肢體動作及流利的手語，表現出語氣中的抑、揚、頓、挫及文章想呈現的情感，以雙手劃出有感染力且華麗的文采。

另「口語演講」項目，選手從寫文章、背誦、練習發音、抑揚頓挫到配合手勢及上台演講，皆是一段漫長又艱辛的過程；練習時為因應每個聲母、韻母都有不同發音的部位，由語言治療師及教師利用道具讓學生理解發音的位置。

台南大學附屬啟聰學校國小部學生郭提亞，雖在上屆比賽手語演講比賽中失利，但經老師指導及不斷練習及體會台灣手語語言的表達形式，在本屆決賽中表現出順暢的手語和豐富表情，讓郭生一舉獲得特優。

來自花蓮太魯閣族的宋欣渝，雙耳重度聽障，需仰賴手語和大量視覺提示來學習，但她保持對學習的熱情，樂於參加校內外各項賽事並全力以赴，並奪下啟聰學校高中組手語演講比賽特優。

而參與啟聰學校高中組口語演講比賽優等獎的魏妘芳，來自台中市立啟聰學校，假日須在美髮店打工貼補家用，但她仍勤於學習新事物，讓家長、教師皆感到欣慰。

國教署表示，期望藉由聽障國語文競賽，讓選手各自發揮專精的項目，也是激勵其他學生的最佳示範，更有利於融合教育或協助聽障學生融入社會，未來將持續努力發展健全的特殊教育環境，營造有愛無礙環境。

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