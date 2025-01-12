新竹漁港漁產直銷中心 今年中完工

新竹漁港漁產直銷中心新建工程2021年開工，原訂隔年完工，但工程延宕迄今。（市府提供）

2025/01/12 13:35

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹漁港漁產直銷中心新建工程2021年開工，原訂隔年完工，但工程延宕迄今，整棟建物遭鐵皮圍欄包圍，不少民眾好奇何時才能完工？對此，市府表示，先前因新建物屋頂施作易受天候影響，加上排水等問題延長工期，目前都已克服，預計今年中完工。

新竹漁港漁產直銷中心原建築使用25年，因鄰近海邊相關設備易鏽蝕損壞，主體建築也因基地沉陷逐漸裂損，經市府研議，由新竹區漁會出資7000萬元，加上市府經費共投入2億元，建造一棟全新建物，預計新直銷中心啟用後，再拆除原直銷中心建物。

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市府指出，新直銷中心建物主體延續波光市集設計，除有波浪曲面屋頂，顏色也採深棕色與混凝土色系，建物高7.2公尺，占地5236平方公尺、整體樓地板面積達6390平方公尺，將分為兩區，生鮮乾貨區採一樓挑高，二樓規畫為餐廳區。

新竹漁港漁產直銷中心於2021年開工，工程卻遇困難延宕，市府於去年4月稱新直銷中心主建物結構體工程已完成9成，預計今年初完工，然而如今基地仍在施工，讓不少民眾納悶何時才能完成。

產發處表示，目前曲面屋頂造型的主體建築物已完成，正進行室內裝修及機電作業，機電工程已完成4成，配合工項時序，將持續辦理細部攤架線路、裝潢等部分。工程因曲面屋頂造型複雜，施作期易受天候影響工安，且地層排水問題需變更設計而延長工期，目前都已順利克服。新的漁產品直銷中心預計今年中完工並取得使用執照，完工後將依漁港法優先出租給新竹區漁會經營，讓舊漁產品直銷中心的攤商遷入後，即可開放。

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