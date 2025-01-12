中市推特色路跑 「進擊的巨人」中央公園熱血開跑

現場打卡拍照區彷彿親臨巨人世界。（市府提供）

2025/01/12 13:18

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市推特色路跑，今天清晨風靡全球的超人氣動漫「進擊的巨人」於台中中央公園熱血開跑，現場集結約5,000名跑友加入「調查兵團」，許多首度參加路跑活動的年輕朋友，發揮創意進行角色扮演，現場彷彿親臨巨人世界，共同運動鍛鍊身心。

運動局長游志祥表示，台中市中央球場啟用以來已成為路跑聖地，去年在此一連辦理12場IP路跑，成功吸引大小朋友闔家加入路跑的行列；今年台中市IP路跑持續「進擊」，預計將泰坦巨獸、呆萌町、排球少年、星際大戰、麵包超人、鬼滅之刃、庫洛米、數碼寶貝等超人氣動漫、電影主題具象化，讓各年齡層皆可享受運動樂趣、藉此提升全民運動風氣；市府打造屬於「市民」的路跑。

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主辦單位總經理余俊芳表示，此場趣味路跑賽事路線為3.5公里，活動會場設有道具體驗區、打卡拍照區和互動小遊戲等，帶粉絲神遊對抗巨人的二次元世界，感受動漫主角們的冒險精神。另為響應愛心公益，特別將賽會運動用品等物資捐贈公益團體。

運動局強調，今日活動設置有補水站、醫療救護站與機動巡邏的醫護人員；提醒參與民眾注意保暖及補充水份，若有狀況請暫停運動，並向現場工作人員或緊急聯絡人求助。

五千名跑者加入調查兵團-熱血開跑。（市府提供）

「進擊的巨人」中央公園熱血開跑，年輕民眾發揮創意進行角色扮演。（市府提供）

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