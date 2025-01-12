為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中市推特色路跑 「進擊的巨人」中央公園熱血開跑

    現場打卡拍照區彷彿親臨巨人世界。（市府提供）

    現場打卡拍照區彷彿親臨巨人世界。（市府提供）

    2025/01/12 13:18

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市推特色路跑，今天清晨風靡全球的超人氣動漫「進擊的巨人」於台中中央公園熱血開跑，現場集結約5,000名跑友加入「調查兵團」，許多首度參加路跑活動的年輕朋友，發揮創意進行角色扮演，現場彷彿親臨巨人世界，共同運動鍛鍊身心。

    運動局長游志祥表示，台中市中央球場啟用以來已成為路跑聖地，去年在此一連辦理12場IP路跑，成功吸引大小朋友闔家加入路跑的行列；今年台中市IP路跑持續「進擊」，預計將泰坦巨獸、呆萌町、排球少年、星際大戰、麵包超人、鬼滅之刃、庫洛米、數碼寶貝等超人氣動漫、電影主題具象化，讓各年齡層皆可享受運動樂趣、藉此提升全民運動風氣；市府打造屬於「市民」的路跑。

    主辦單位總經理余俊芳表示，此場趣味路跑賽事路線為3.5公里，活動會場設有道具體驗區、打卡拍照區和互動小遊戲等，帶粉絲神遊對抗巨人的二次元世界，感受動漫主角們的冒險精神。另為響應愛心公益，特別將賽會運動用品等物資捐贈公益團體。

    運動局強調，今日活動設置有補水站、醫療救護站與機動巡邏的醫護人員；提醒參與民眾注意保暖及補充水份，若有狀況請暫停運動，並向現場工作人員或緊急聯絡人求助。

    五千名跑者加入調查兵團-熱血開跑。（市府提供）

    五千名跑者加入調查兵團-熱血開跑。（市府提供）

    「進擊的巨人」中央公園熱血開跑，年輕民眾發揮創意進行角色扮演。（市府提供）

    「進擊的巨人」中央公園熱血開跑，年輕民眾發揮創意進行角色扮演。（市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播