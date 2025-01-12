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    台南枯水期水庫水情穩定 一期稻作將正常供灌

    台南時序進入枯水期，水庫水情穩定，民生及農業供水尚無虞，一期稻作將正常供灌。（圖由台南市政府提供）

    台南時序進入枯水期，水庫水情穩定，民生及農業供水尚無虞，一期稻作將正常供灌。（圖由台南市政府提供）

    2025/01/12 13:13

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南時序進入枯水期，去年因集水區豐沛降雨量，為水庫帶來進帳；截至今年1月9日，3大水庫蓄水量達到6.49億噸，民生及農業供水尚無虞，一期稻作將正常供灌。

    南市府表示，曾文水庫與烏山頭水庫，目前合計有效容量為5.8億噸、有效蓄水量則為5.7億噸，有效容量比達到99.28％；南化水庫有效蓄水量則為7907萬噸，有效容量比為88.64％；白河水庫有效蓄水量則有701萬噸，有效容量比50.83％。

    因目前水情穩定，農業部農田水利署在上個月公告，曾文水庫及烏山頭水庫灌區的一期稻作，預計自今年1月底開始供灌，後續也將視降雨量、水庫蓄水量及作物生長情形機動調配供灌。市長黃偉哲亦特別提醒，有水當思無水之苦，民眾仍務必維持節水好習慣。

    南市府指出，市府團隊與中央持續合作推動各項水資源建設逐漸展現成果，包括串連曾文水庫及南化水庫系統的曾文南化聯通管，在去年啟用通水，達成曾文水庫與高雄地區水源調度的綜效；3座再生水廠則提供高科技製成用水，不與民生爭水，目前每日最大供水量8.3萬噸，明年預計再提升到11萬噸；接下來將打造海淡廠，第1期計畫完工後每日可產水10萬噸。透過開發多元水資源，大幅提升南台灣水資源韌性。

    台南時序進入枯水期，水庫水情穩定，民生及農業供水尚無虞，一期稻作將正常供灌。（圖由台南市政府提供）

    台南時序進入枯水期，水庫水情穩定，民生及農業供水尚無虞，一期稻作將正常供灌。（圖由台南市政府提供）

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