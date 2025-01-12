東彰道路南延段正式通車 彰化高鐵站到林內、竹山車程省一半

東彰快速道路有效縮短高鐵彰化站通往雲林、南投的時間。（照片由縣府提供）

2025/01/12 12:59

〔記者顏宏駿／彰化報導〕東彰快速道路南延段今天通車，該段從高鐵彰化站到二水鄉接「彰141線（員林—林內）」，道路全長約7.56公里，可以有效縮短縣民通往雲林林內、南投竹山的通車時間。

東彰南延段等於避開田中鎮市區，往南直達二水，在二水接到「彰141線（員林—林內）」。從高鐵站至二水鄉，預計可以省下約10分鐘車程，目前Google地圖仍未顯示，預計春節前網路地圖就會上線。

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今天彰化縣長王惠美、交通部公路局中區養護工程分局彰化工務段長廖志彬、經濟部水利署第四河川分署秘書黃文郁及立委陳素月、謝衣鳯等人，共同參與完工通車典禮，會後還與91歲與86歲耆老一起健走。

王惠美表示，東彰道路是全縣第一條臨八卦山脈興建的東縱向快速道路，總長度約28.2公里，總經費投入約88億元，南延段在道路闢建過程中，為避免與民爭地，在徵收過程中都盡量避開民宅，主要以公有的土地來減少民怨，首創在道路下方設置滯洪箱涵，改善當地排水系統，達到減災防洪的功能，且提供近兩萬公噸的剩餘土石方來建河堤邊坡，以再生的瀝青混凝土作為材料，來建堤外的聯外道路，方便農民來使用，且將台電高壓電塔下地化，來美化天際線，不僅兼顧民意及環保，打通交通，也進而促進觀光，讓彰化更好更進步。

王惠美指出，東彰南延段為紓解田中市區、工業區以及高鐵特定區往來之車輛，這次南延段全線通車，未來不論是往南雲林，往北往台中、南投，連接台74、台76快速道路都能暢通無阻，也補強過去彰化地區沒有南北銜接，打通彰化東縱向，讓南來北往更交通便利。

左為東彰快速道路，在二水鄉匯接到右下的彰141線，有效縮短高鐵彰化站通往雲林、南投的時間。（照片由縣府提供）

東彰快速道路南延段完工通車。（記者顏宏駿攝）

東彰快速道路南延段完工通車。（記者顏宏駿攝）

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