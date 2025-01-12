汐止八連路殺高峰單月24次 增設生態廊道護穿山甲平安過路

設施鋪設砌石斜坡道及土袋供動物行走。（新北農業局提供）

2025/01/12 12:42

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市透過路殺觀察並設置累計7處動物客製化生態廊道，目標明年增至10處。市府農業局長諶錫輝今表示，汐止區八連路為鄰近國道的聯外要道，歷經1年觀察發現，6月為路殺高峰，故於當地設置1處、全市第7處生態廊道，改善排水系統之外，確保穿山甲等動物出入平安；今年也將對三芝、石碇和坪林區展開生態調查。

七處生態廊道包括三峽區紅龜面路地下廊道、土城區承天路誘導式斜坡、2處地下廊道及天空廊道、新店區動物過路排水箱涵，透過生態調查、路殺紀錄建立路殺熱點，進行農路工程時，結合現地實況與生物習性、通過生態檢核建置而成，從觀察、與專家學者和民團開會討論設計至完工，約需費時1年半，第7處為汐止區八連路。

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諶錫輝指出，前年八連路調查統計路殺狀況發現，六月為路殺事件發生高峰，計有24次，被路殺物種多為蛙、蜥蜴、蛇等兩棲類，也曾數度觀察到麝香貓、鼬獾及白鼻心出沒，甚至有穿山甲覓食、挖掘足跡，因此配合當地現況，設置階梯式生態廊道。

農業局說明，新北市在路殺熱點規劃階梯式生態廊道，包含誘導式斜坡和地下廊道；其中，誘導式斜坡以砌石堆疊緩坡，引導動物進入地下廊道，安全穿越馬路；地下廊道採用梯形設計，一側種植植物，模擬野外環境增加使用意願；另一側於較平滑的牆面架設繩索，以利兩棲動物攀爬，同時兼具排水功能。

此外，另於較深的集水井及箱涵，設置並鋪設砌石坡道、土包、斜坡道及網布，讓動物自由穿梭，設置完成後，便有觀察到白鼻心使用，執行農路改善工程的過程中，也將生態廊道及友善動物設施納入考量，藉此降低路殺率。

新北市透過路殺觀察並設置累計7處動物客製化生態廊道，目標明年增至10處；第7處位於汐止區八連路。（新北農業局提供）

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