1年少用54萬個塑膠袋 台南開元市場4措施減塑成果豐碩

台南開元市場試行減塑政策，不少攤商積極配合，估計1年約可減少使用54萬個一次性塑膠袋。 （圖由南市環保局提供）

2025/01/12 12:38

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市環保局去年在北區開元市場試行減塑政策，不少攤商積極配合，環保局推估1年約可減少使用54萬個一次性塑膠袋，減塑成果豐碩。

台南市環保局表示，開元市場減塑政策，透過循環購物袋租借服務、自備購物袋抽獎活動及鼓勵攤商不主動提供購物用塑膠袋、響應「台南減廢日」自備優惠等措施，1年約可減少使用54萬個一次性塑膠袋，減量率逾36%，今年將拓展至更多市場，推廣相關減塑措施。

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傳統市場一次性塑膠袋消耗量大，材質輕巧卻不易自然分解。環保局2024年與北區開元市場合作，提供循環購物袋租借服務，更於5月至11月期間推出 「環保新時『袋』」抽獎活動，參加民眾相當躍踴。

攤商表示，現在民眾環保觀念日增，很多人到市場都會自備購物袋，他們不主動提供塑膠袋，民眾也能接受，不僅對環境更友善，也可節省塑膠袋的成本支出。

環保局廢管科長邱瑞基說，開元市場試行減塑政策，共有約3成的攤商參加，估計1年減少約54萬個一次性塑膠袋用量，今年將與經發局市場處、各公有市場繼續合作，鼓勵讓更多市場一起加入。

環保局長許仁澤表示，目前轄內已有45處公有市場設置有免費取用二手循環購物袋的「袋袋相傳」取用站點，歡迎有需要的市場消費民眾自行取用使用。同時也呼籲市民共同實踐「少用、自備、再使用」的理念，減少一次性塑膠袋的使用，從日常生活中落實減塑行動。

台南開元市場攤商響應環保局不主動提供購物用塑膠袋政策，減塑成果豐碩。 （圖由南市環保局提供）

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