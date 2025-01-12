春節烏魚子、鰻魚不可少！ 口湖休息站集結在地業者祭出促銷

口湖鄉12家在地漁產業者，將展售當地最優質的鰻魚、烏魚子等產品。（記者李文德攝）

2025/01/12 12:29

〔記者李文德／雲林報導〕春節將至，民眾們紛紛出外採買年貨滿足過節需求，因此雲林縣政府與台灣在地農經整合協會合作，在台61線公路口湖休息站，集結12家在地烏魚子、鰻魚業者進行促銷活動。協會表示，除祭出優惠外，將於春節9天假期，讓民眾免費試吃，其中更有全台首創的烏魚子爆米花，走春期間不妨到口湖購買伴手禮。

口湖休息站是全台第1座台61線的休息站，除有農經協會在此兜售超過200樣農特產品外，更有連鎖便利超商進駐，去年兩處合計總營業額超過7000萬。因此農經協會相中其驚人營業額，在春節前邀請雲林縣約12家鰻魚、烏魚子等業者，在休息站舉辦促銷活動。

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農經協會執行長吳瑞忠表示，休息站2021年開幕至今人潮絡繹不絕，此次協會整合在地農產，滿足民眾辦年貨需求，可以在此買到蒲燒鰻、烏魚子等口湖當季當地漁產，此外串聯了台61線新竹新豐、台中大安、高雄小港、國道5號石碇服務區的小農福利專賣店皆能買到，過年期間國道一號西螺服務區北站也將加入行列，讓遊客可採買口湖優質農特產。

吳瑞忠表示，小年夜起連續9天，休息站也將開放一口烏魚子、鰻魚切片免費試吃外，口湖休息站更是有全國首創的「烏魚子爆米花」也將讓民眾嚐嚐鮮，民眾經過休憩時，可到休息站品嘗並購買伴手禮。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣口湖烏魚子名聞全國，甚至鰻魚養殖面積及產量更是全台第一，遊客們這段期間路過休息站時，可購買伴手禮及品嘗雲林在地美味。

口湖鄉12家在地漁產業者，將展售當地最優質的鰻魚、烏魚子等產品。（記者李文德攝）

口湖鄉12家在地漁產業者，將展售當地最優質的鰻魚、烏魚子等產品。（記者李文德攝）

口湖休息站春節9天假期將開放讓民眾試吃「烏魚子爆米花」。（記者李文德攝）

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