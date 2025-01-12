美的像幅畫！彰化芬園5公頃百日草炸裂 五彩繽紛超夢幻

芬園鄉彰南路寶山國小附近農地，成千上萬株百日草大爆發，色彩繽紛迎著陽光燦爛綻放，美的像幅畫。 （米諾斯提供）

2025/01/12 12:06

〔記者湯世名／彰化報導〕美到炸裂！彰化縣芬園鄉彰南路寶山國小附近5公頃農地，成千上萬株百日草大爆發，色彩繽紛迎著陽光燦爛綻放，交織出一片夢幻的花海景緻，奼紫嫣紅的美景吸引遊客前來，徜徉在花海中打卡拍照，讚嘆「太浪漫了，美的像幅畫」。

生態攝影師米諾斯指出，百日草花期長，又名「百日菊」或「火球花」，花語為步步高升。芬園鄉這處百日草的地點就在寶山國小附近，面積約5公頃，是農田二期稻作收割後種植當綠肥，目前適逢大爆發，黃色、粉色、紅色、橘色的花朵堪稱五彩繽紛搖曳生姿，農田彷彿成為五彩畫布，畫面超夢幻，相當壯觀。

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他說，百四草花期預計可開到農曆春節期間，能讓遊客們能夠有更多時間前往欣賞；目前來拍照打卡的遊客並不多，可以取到更美麗的畫面。提醒前來賞花的遊客，珍惜這片農民用心打造的花海，避免在拍照時踐踏花草，讓花海美景與更多人一同分享。

芬園鄉彰南路寶山國小附近農地，成千上萬株百日草大爆發，色彩繽紛。 （米諾斯提供）

芬園鄉彰南路寶山國小附近農地百日草大爆發，美的像幅畫。 （米諾斯提供）

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