高市寵物嘉年華 汪汪闖關大玩Cosplay萌翻天

高市寵物嘉年華在夢時代廣場登場，狗狗闖關大玩Cosplay萌翻天。（高市動保處提供）

2025/01/12 12:06

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市「汪汪笑嘻嘻寵物嘉年華」活動，集結寵物競賽、限定集章、體驗互動及寵物市集趣味活動，將夢時代變身寵物歡樂世界，今天的闖關活動更有看頭！

為期2天昨天登場的「汪汪笑嘻嘻寵物嘉年華」，現場推出趣味十足的「好伴ban闖關扭蛋樂」，民眾與寵物一同完成闖關，即可參加扭蛋轉轉樂，有機會抽中夢時代千元購物抵用券或好「伴bàn」品牌紀念品等，每日限量100份，換完為止。

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此外，現場也有專屬狗狗的「交換玩具趣」活動，可將家中多餘的毛孩玩具帶至現場與他人交換，活動結束後，剩餘玩具將全數捐贈予動物收容所，在過年期間可與找家的毛孩一起分享愛心。

昨日推出的「奔跑吧！熱狗犬力衝刺賽」，有100名參賽者到場比拚，參賽狗狗們不分犬種，都需要打扮成「熱狗」造型，大玩「Cosplay」。在主持人一聲令下，身著熱狗裝的狗狗們同時開跑，背著熱狗麵包滿場亂竄，還有幾隻動作特別慢的，好不容易才完成比賽，超萌模樣讓大家笑聲不斷。

狗狗趣味變裝比賽今（12）日即將登場的是「熱狗闖五關 趣味障礙賽」，狗狗需穿著熱狗裝進行比賽，現場將有設置不同障礙，主人須持牽繩引導狗狗依序進行闖關，考驗飼主與狗狗的默契，精彩可期。

高雄市動保處長葉坤松表示，為推廣動保生命教育與飼主責任觀念，透過各類型活動共同將友善動物理念深化成為市民生活的一部分，葉坤松說，相信有一天，我們都能深刻理解並大聲說出「生活裡有動物相伴，真是件很棒（bàn）的事！」

「奔跑吧！熱狗犬力衝刺賽」，有100名參賽者到場比拚。（高市動保處提供）

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