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    中台灣燈會2/8登場 「時空狂想曲」五大奇幻主題燈區

    今年燈會在中央公園，主題為時空狂想曲，燈區入口模擬圖（市府提供）

    今年燈會在中央公園，主題為時空狂想曲，燈區入口模擬圖（市府提供）

    2025/01/12 12:01

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕「2025中台灣元宵燈會」將於2月8日至2月23日在台中的中央公園登場，建設局打造全台唯一的特色戶外情境式體驗燈區，以「時空狂想曲」探索平行時空宇宙為主軸進行策展規劃，並擴大燈區體驗空間，帶領民眾踏入平行宇宙，尋找祈福寶石，獲得「時空之書」的祝福，讓民眾感受不同平行時空。

    台中市建設局長陳大田表示，今年的燈會，將延續2023「魔盒世界」、2024「龍之異次元」熱度，2將再次突破去年「龍之異次元」帶給大家的驚奇體驗，以「時空狂想曲」為主題，融合蛇年女媧尋找祝福寶石的故事，打造五大主題情境燈區，每一區域皆以不同的平行宇宙為概念，結合現地環境與大樹，透過燈光、表演藝術與科技的結合，創造沉浸式體驗。

    今年策展團隊設計五大奇幻主題燈區，搭配時空旅人互動角色，不同燈區裡有時空旅人、守護者、聖獸要與民眾互動狂想，策展團隊還營造「蛇型宇宙之門」入口，閃耀的絢爛星光迎接參訪者到來，通過星際認證後進入「時空啟航」大廳，星際酒吧與DJ等著民眾一同來體驗平行時空的世界。

    中台灣燈會今年策展團隊設計五大奇幻主題燈區，搭配時空旅人互動角色，不同燈區裡有時空旅人。（市府提供）

    中台灣燈會今年策展團隊設計五大奇幻主題燈區，搭配時空旅人互動角色，不同燈區裡有時空旅人。（市府提供）

    中台灣燈會今年的主題為時空狂想曲，民眾可感受平行時空世界。（市府提供，意像圖）

    中台灣燈會今年的主題為時空狂想曲，民眾可感受平行時空世界。（市府提供，意像圖）

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