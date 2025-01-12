台南二手市集動保環保「蛇」麼都有 幫流浪汪喵找到家

南市流浪動物愛護協會與市議員曾之婕等多個公益團體在11日、12日週休假日舉行環保、動保二手市集活動，希望幫流浪貓、狗找到家。（圖由曾之婕服務處提供）

2025/01/12 11:56

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市流浪動物愛護協會於11、12日連續2天攜手東區市議員曾之婕服務處、丸市集、龍山里及多個公益團體，在龍山里綠地舉辦「動保環保蛇麼都有」活動，堪稱台南市區2025年開春最大規模的迎新送舊跳蚤市集，讓民眾一起尋寶，也幫流浪「汪喵」在春節過年前找到懂牠、愛牠、一起幸福生活的好家人。

連續2天從早上10點到下午5點的活動相當多元，由丸市集安排近80攤好逛又好用的二手良品及手作文創攤位共襄盛舉，堪稱是近年來二手市集活動中規模最大的。由於春節年關將近，許多民眾都會在家裡挖出全新、平時卻用不到的物品，讓踅街的市民朋友除了能找到價格實惠的「寶物」外，還能發掘獨特且充滿故事的奇珍異品，支持地球永續環保，共創環保、不浪費的雙贏新氣象。

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南市流浪動物愛護協會一直致力於用愛終止流浪、為毛小孩找到幸福的善行義舉，在2天活動中也舉辦「汪喵犬貓送養會」，希望能媒合愛護動物的有心人成為流浪汪喵的下一個家人。另外還有大銃街元和宮全台白龍庵熱情贊助「家將臉譜」免費體驗活動，讓大人小孩都有機會親身感受神秘臉譜的製作過程，以及生生優動西門分院提供「物理舒緩」，供民眾健康諮詢、舒緩筋骨好過年。

曾之婕說，服務處已經連續3年和南市流浪動物愛護協會一起辦這有意義的活動，在她尚未擔任議員之前，就和一些熱心朋友持續關注「浪浪」的議題，也希望藉由送養會和市集活動，讓民眾知道流浪動物的愛護者長期默默付出的心力，並且支持市府浪浪森活村的建設推動，如此台南的流浪動物問題才能得到妥善的人道方式解決。

今年主辦單位也增加「靈蛇獻瑞」活動，準備相當多全新的用品分享給中低收入戶，讓弱勢家庭憑相關證件就能領取全新衣服、包包、生活用品等日常物資，以每戶為單位，可以挑選5件物品，讓他們在寒冬中也能夠和一般家庭一樣溫暖過年，讓各界的愛心延續到社會每一個角落。

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