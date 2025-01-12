台中最偏遠的勝光派出所 養了1隻「報馬仔」警犬

台中市最偏遠的派出所「勝光派出所。（記者歐素美攝）

2025/01/12 11:52

〔記者歐素美／台中報導〕台中市最偏遠的派出所-和平警分局「勝光派出所」，所內有隻「報馬仔」黑色警犬「壯壯」，「壯壯」本來是流浪犬，被員警收養後，員警外出取締違規勤務，牠就會在取締點前後巡視，許多駕駛和騎士都知道看到「壯壯」代表前方有員警站崗，會減速慢行。

勝光派出所位處台中市和平區平等里台7甲線50.1公里處，東鄰花蓮、西接苗栗、北毗宜蘭，面積69平方公里，因距離宜蘭縣只有4.8公里，距離台中市中心則遠達174公里，車程最少4.5小時，是台中市最偏遠的派出所。

請繼續往下閱讀...

勝光派出所轄區雖只有83戶、151人，但居民都是個別農墾戶，加上鄰近武陵農場、南湖峰群及武陵四秀等熱門旅遊景點及登山路線，進出轄區遊客眾多，假日交通流量大。

勝光派出所鑑於台7甲線常旅行的機汽車行經，為降低事故，在重要通道編排取締勤務，員警在定點執勤時，警犬「壯壯」就會跟著出勤，在執勤點前後巡視走動，因此被附近居民眾笑稱為「報馬仔」，通報來往駕駛和騎士，前方有路檢點，小心行駛。

勝光派出所收留的流浪犬「壯壯」，因經常跟在取締點前後巡視，被居民戲稱為「報馬仔」。（記者歐素美攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法