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    偷砍？土城司法園區50棵樹不見了 新北市府將開罰

    新北市農業局綠美化環境景觀處估計，森林公園預定地約有50棵樹被移除，已要求高公局木柵工務段說明，經查屬實將開罰。（看守土城愛綠協會提供）

    新北市農業局綠美化環境景觀處估計，森林公園預定地約有50棵樹被移除，已要求高公局木柵工務段說明，經查屬實將開罰。（看守土城愛綠協會提供）

    2025/01/12 11:44

    〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市「土城彈藥庫」土地將活化為「土城司法園區」，園內將興建住宅、商業與公共設施。但「看守土城愛綠協會」發現，公家部門在司法園區森林公園預定地砍樹，質疑違反新北市樹木保護自治條例。新北市農業局綠美化環境景觀處回應，交通部高速公路局北區養護工程分局木柵工務段未經核准移除約50棵高速公路邊坡樹木，已要求停止移樹並要求說明，屬實將罰3千元以上至5萬元以下罰鍰。

    「看守土城愛綠協會」表示，公家部門在森林公園預定地砍樹，違反了新北市樹保辦法，城市熱島效應嚴重，行政單位更應該帶頭守護大樹，不應帶頭砍樹。協會指出，樹明明長得不高，高公局卻以「阻礙高速公路駕駛視線」為由砍樹，根本是為砍而砍，市府應即刻開罰，砍一棵要賠一棵，並種植台灣原生種樹木補償。

    當地居民陳小姐表示，她在1月8日一直聽到鋸子的聲音，小孩問她「樹木怎麼都不見了」，來到施工現場發現，一排樹木快被砍光了。她批評，砍一棵樹只要付幾千元，罰款真的太輕。

    景觀處回應，已邀集高公局木柵工務段與區公所等單位會勘，得知工務段僅依內部審核程序送審核定後辦理樹木移除，未依新北市樹保條例送農業局景觀處審核，現場已要求即刻停止移除樹木，要求依新北市樹保條例提送樹木相關計畫，並經景觀處審核。

    景觀處說明，木柵工務段未經核准移除約50棵高速公路邊坡樹木，經查屬實將依新北市市樹保條例第12條第1項及第16條規定，處新台幣3千元以上5萬元以下罰鍰。

    土城司法園區森林公園預定地約50棵樹木被移除，新北市農業局綠美化環境景觀處要求停止移樹並要求說明，屬實將罰3千元以上至5萬元以下罰鍰。（看守土城愛綠協會提供）

    土城司法園區森林公園預定地約50棵樹木被移除，新北市農業局綠美化環境景觀處要求停止移樹並要求說明，屬實將罰3千元以上至5萬元以下罰鍰。（看守土城愛綠協會提供）

    交通部高公局木柵工務段在土城司法園區森林公園預定地砍樹，護樹團體質疑違反新北市樹木保護辦法。（看守土城愛綠協會提供）

    交通部高公局木柵工務段在土城司法園區森林公園預定地砍樹，護樹團體質疑違反新北市樹木保護辦法。（看守土城愛綠協會提供）

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