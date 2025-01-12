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    新竹良品展售16日竹北遠百登場 線上抽好禮搶先開跑

    農曆新年將至，新竹縣政府預計從1月16日起至26日，邀請新竹良品嚴選14家業者在遠東百貨竹北店7樓舉辦年節前展售活動，加碼舉辦線上抽獎即日起開跑。（新竹縣政府提供）

    農曆新年將至，新竹縣政府預計從1月16日起至26日，邀請新竹良品嚴選14家業者在遠東百貨竹北店7樓舉辦年節前展售活動，加碼舉辦線上抽獎即日起開跑。（新竹縣政府提供）

    2025/01/12 11:36

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕農曆新年將至，新竹縣政府為讓民眾更加瞭解在地優質及特色創新產品，與百貨業合作，預計從1月16日起至26日為期11天，邀請新竹良品嚴選14家業者在遠東百貨竹北店7樓舉辦年節前展售活動，縣府加碼舉辦線上抽獎為活動暖身，名額有限，即日起歡迎大家上「新竹良品 縣上好禮」臉書留言分享抽好禮。

    縣府產業發展處長陳偉志表示，民眾除展售期間現場滿額抽好禮外，縣府從1月10日至26日舉辦線上抽獎活動，民眾只要至新竹良品官方粉絲專頁「新竹良品 縣上好禮」按照指示留言及分享貼文，就有機會免費獲得新竹良品的推薦好禮，預計在1月28日用電腦隨機抽出20位幸運兒，獎品包括由新竹在地優質皮革包款品牌設計工作室「思謀Studio Smoll」所推出的巧翻多功能證件夾、湖口老街第二代 阿婆的辣、阿金姐香桔汁及全球柑仔店股份有限公司餐具等，歡迎大家一起留言、用力分享。

    產發處指出，展售會為1月16日起至26日，活動期間民眾單日單次消費累積滿1000元可參加抽獎，包含ipad及其他家電等30項好禮，除了抽獎活動外，許多廠商也在現場加碼提供折扣或好康贈禮，希望滿足民眾年節購物的需求。

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