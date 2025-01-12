強烈大陸冷氣團影響持續！ 清晨低溫10度以下 週二短暫回升

低溫分布。（中央氣象署提供）

2025/01/12 11:30

〔記者林志怡／台北報導〕受到強烈大陸冷氣團影響，台灣各地今日依舊低溫。中央氣象署指出，今日白天陽光出來後，氣溫會較前幾日回升，但明日清晨仍有較大範圍的10度以下低溫出現，民眾仍需注意防寒，週二氣溫將短暫回升，各地高溫重回20度以上，但同日晚間起將有另一波大陸冷氣團開始影響，氣溫再度下滑並持續至週五。

中央氣象署預報員張承傳指出，台灣今明兩天仍持續受到強烈大陸冷氣團影響，今日清晨西半部、東北部與離島地區有10度以下低溫出現，其中金門測站低溫僅4.9度、馬祖氣象站低溫6.2度，本島最低溫則出現在石碇測站，僅7.5度，令台北氣象站也測得入冬以來最低溫11.1度。

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張承傳說，今日白天陽光出來後，高溫會較前兩天回升，各地晴到多雲，僅花東地區有零星降雨，北部、東半部高溫可達17至20度，西半部地區約21至23度，但日夜溫差較大；週二白天氣溫仍會持續回升，但清晨仍有輻射冷卻效應，各地氣溫偏低，西半部地區14度左右低溫。

此外，張承傳表示，週二晚間起將有另一波大陸冷氣團開始影響台灣，並預計持續至週五清晨，各地天氣再度轉冷，週四清晨西半部、東北部低溫約13至14度，花東地區15至16度；高溫方面，北部、東北部約16至17度，中南部20度，另氣溫預計自週六起回升。

張承傳指出，週二晚間至週三期間，因南方水氣靠近台灣，北部、東半部地區、南部地區、中部山區有局部降雨，週四至週六期間因水氣減少，週四清晨西半部山區仍有部分降雨，但白天起各地多雲到晴，僅東半部有雨，另週二晚間至週四清晨期間，中部以北3000公尺以上高山有機會出現降雪。

氣溫趨勢。（中央氣象署提供）

降雨趨勢。（中央氣象署提供）

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