防工地鄰損！桃市年前巡檢107處深開挖工地 今年預計納入自治法規

桃園市年前啟動107處深開挖工地巡檢，就地下室開挖支撐系統、安全觀測、擋土壁體是否漏水等進行巡檢。（圖由建管處提供）

2025/01/12 11:25

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕新北市三重區六張街工地日前發生施工釀鄰損事件，造成鄰屋倒塌及損壞，桃市府建築管理處表示，營建工地在農曆春節前有搶工期，統計桃園市目前共有107個工地正在開挖地下層，避免開挖造成周邊建物鄰損，將於13日啟動第1輪16處工地深開挖巡檢，預計20日前全數完成，今年也預計將深開挖巡檢入自治法規。

建管處長莊敬權表示，一般營造業工地春節放假至初五，為避免年前趕工開挖疏於防範，假期間工地無人因應等風險，經盤點全桃園市正處於開挖或地下層施工階段的案件共有107件，包括中壢區23處、桃園區16處、龜山區13處、蘆竹及八德區各12處、大園區8處、觀音區7處、楊梅區5處、平鎮區4處、新屋及龍潭區各3處、大溪區1處，建管處於6日已委請第3方專業公會，就地下室開挖支撐系統、安全觀測、擋土壁體是否漏水等進行巡檢，13日將啟動第1輪16處工地，針對工地當初的施工計畫、選擇什麼樣的開挖形式，並比對現場施工、開挖方式有無一致，另監測擋土支撐有無異常、監測點位能否更明確的反應真實情況等。

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莊敬權表示，巡檢過程若有違規者將依建築法開罰，情節重大者將勒令停工，建管處自2023年不斷精進施工管理，同年8月起陸續實施「施工計畫外審機制」、「建築工地深開挖巡檢作業」，加強施工前施工計畫審查，施工期間也由第3方公會包含土木、建築等單位進行現場巡檢，今年度計畫將巡檢機制常態化、法制化。

建管處進一步說明，過去採每季盤點正在開挖的工地進行巡檢，今年計畫將其納入「桃園市建築工程施工勘驗作業要點」中，要求工地必須派人勘驗，目前法規規定必須派人勘驗的，只有1樓頂板、屋頂板、每9樓頂板等，市府會派員或派工會查核有無按圖施工，若開挖完成也納入必須派人勘驗項目，市府就不須每季盤點工地、巡檢。

桃園市年前啟動107處深開挖工地巡檢，就地下室開挖支撐系統、安全觀測、擋土壁體是否漏水等進行巡檢。（圖由建管處提供）

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