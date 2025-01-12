旗糖農創園區百年糖廠復出 持園區發票可參觀

旗糖園區廠長辦公室與製糖工廠煙囪輝映。（都發局提供）

2025/01/12 11:10

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府與台糖公司合作，完成旗糖農創園區內百年製糖工廠修復工程，近期重新開放；都發局邀請民眾年節期間可到旗糖體驗新舊交織的百年糖廠魅力，持區內店家消費發票或參觀券即可參觀，

都發局指出，「東九道之驛-旗糖農創園區」是進入高雄山城東九區門戶，更是到訪旗山不可錯過景點，園區內有多元農創商品美食及許多手作課程，優美風景與空間更是假期出遊首選。

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高市府與台糖攜手合作為糖廠注入新生機，從歷史保存到園區人行環境逐步翻新，近期更將閒置製糖工場辦公室及紅磚倉庫以原形貌、原工法修復，還原日治初期典型廳舍式樣，展現獨特場域風貌。

都發局說明，園區內百年製糖工廠留有旗山糖廠當年製糖煙囪、石灰窯、老舊廠房等各種製糖設備，閒置多年後，近日已完成改善並對外開放參觀，歡迎遊客憑當日在園區內店家消費發票或參觀券，即可進入工場參觀，開放時間為每日早上9點至下午4點。

園區內還有台糖冰品，並進駐許多特色商家，1月25日至2月2日春節期間，遊客於園區服務中心拍照打卡，可兌換杯墊、鑰匙圈、無柄扇、毛巾掛飾等小物，任選1樣紀念品，每樣限量200份，送完為止。更多旗糖農創園區商家資訊及活動訊息，可至「高雄旗糖農創園區」粉絲專頁查詢。

百年製糖工廠內部開放參觀。（都發局提供）

民眾在旗糖園區野餐休憩。（都發局提供）

東九道之驛-旗糖農創園區是進入高雄山城東九區門戶。（都發局提供）

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