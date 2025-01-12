北市衛生局同意饗饗信義店復業 24小時無新增通報個案

台北市衛生局上午同意饗饗信義店復業申請。（資料照）

2025/01/12 10:55

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市衛生局自7日陸續接獲醫院通報饗饗微風信義店疑似食物中毒事件，截至今（12日）早上9點累計通報59人，衛生局1月7日勒令停業，該餐廳自1月8日起停業至今。北市衛生局考量已24小時無新增通報個案，餐廳也精進供餐操作流程，今天同意饗饗信義店復業，後續將加強稽查，而饗饗也在官網公告自今天下午茶開始正常營業。

台北市衛生局食品藥物管理科科長林冠蓁表示，今天上午9點通知饗饗通過復業申請，考量諾羅病毒潛伏期約24至48小時，最後供餐日期1月7日至今已隔4天，且最後一個通報個案已超過24小時，業者也針對疑似食物中毒可能原因及改善方式檢討說明，精進操作流程，加強預防大腸桿菌或諾羅病毒出現，該店也完成4小時人員教育訓練，後續將列入加強稽查。

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至於用餐顧客疑似食物中毒症狀是否為諾羅病毒引起，林冠蓁表示，仍須等檢驗結果出來，再依食品中毒判定標準判定。台北市法務局昨表示，饗賓餐旅集團已承諾針對停業期間受到影響的顧客返還2倍定金；賠償方案需等衛生單位就本事件造成因果判定及釐清，饗賓也會向保險公司確認相關保險理賠程序；是否先行支付醫療費用及退餐費，目前未有定案。

饗饗也於官網公告，信義店自今日下午餐起正常營業，並表示這段時間造成大家擔心，尤其對用餐行程受到影響的顧客再次致上歉意。公告指出，饗饗信義店珍惜大家的信賴與喜愛，團隊會繼續秉持品牌價值並堅持品質，致力創造安心與美好的用餐體驗。

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