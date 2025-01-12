泰山今辦揮毫贈春聯免費領 民眾笑擁橫批、上下聯心滿意足

現場橫掛多幅各式彩繪春聯。（記者董冠怡攝）

2025/01/12 10:43

〔記者董冠怡／新北報導〕泰山區公所「揮毫贈春聯」第二場次，今天在顯應祖師泰山巖（下泰山巖）登場，區長鄭淑敏表示，活動為上午九點至下午三點，可以至現場免費領取一般版或彩繪版春聯；上午氣溫大約十六度左右，但是艷陽高照，不少民眾九點不到就在現場排隊等待書藝家們大筆一揮、一點，為喜氣的紅紙畫龍點睛，從坐娃娃車的到白髮蒼蒼者都有，熱鬧滾滾。

蘇女士表示，每一年都來排隊，今天大約八點半到場，並請書法老師寫下「吉祥如意全家福、榮華富貴滿室春、堂華盈氣喜天滿」的春聯（含上下聯、橫批），大掃除後就會貼上大門，象徵除舊布新，雖然氣溫寒冷，不過天氣很好，適合外出走走，暖和身心。

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提到春節九天規劃，她笑說，一切交由先生與子女們去規劃，她很放心，除夕圍爐宴則給孩子、女婿負責，「媽媽煮一年了，所以換年輕的來，細節他（她）們自行分配，換我輕鬆一下！」

鄭淑敏指出，今年邀請在地著名書畫家蘇秉森、陳章甫帶領的學員一同揮毫。蘇秉森自幼學習書法，篆、隸、楷、行、草五體均涉獵，其中偏愛草書，行雲流水般揮灑自如又不離行；陳章甫書齡逾四十載，致力推廣書法教育，長年擔任泰山市民成長班書法班指導老師；書法班長曾月里的吉祥組合字、潘璟惠的吉祥圖案、黃春萍的彩繪年畫，備受民眾喜愛。

泰山區公所「揮毫贈春聯」第二場次，今天在顯應祖師泰山巖（下泰山巖）登場。（記者董冠怡攝）

蘇女士手持「平安」春聯笑得心滿意足。（記者董冠怡攝）

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