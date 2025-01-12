陳光復陪伴安置兒少圍爐迎春力邀民眾加入寄養家庭行列

澎湖家扶中心舉辦安置兒少圍爐餐會，歲末年終提供溫暖。（澎湖家扶中心提供）

2025/01/12 10:24

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕農曆春節是家戶團圓的大日子，而在這溫暖的節日，有群孩子因家庭受重大變故而無法和家人相見過年。澎湖家扶中心於昨（11日）晚間假澄澄餐廳，辦理「澎湖縣寄養家庭授證暨安置兒少春節圍爐餐敘」活動，澎湖縣長陳光復、澎湖社會處長周柏雅、婦幼科長林君貞及澎湖家扶中心寄養家庭、兒保社工與生輔員，一同陪伴安置兒少圍爐迎新年。

餐會中，家扶社工與生輔員分享日常陪伴安置兒少的生活點滴與成長，也邀請到澎湖希望學園的兒少安置工作者，分享過往服務歷程，如何陪伴孩子成長，渡過創傷所帶來的害怕與失落，最後長出「復原」的力量，終於在人生道路上展翅翱翔，失依兒的每次勇敢與改變，都相當不易，需要漫長的時間，亦需要許多人的努力與陪伴。

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陳光復表示，相當感佩家扶寄養家庭與兒少安置工作者，在失依兒復原的過程中扮演重要的角色，並大力邀請澎湖鄉親，在家庭環境與能力所及的範圍內，一起加入「寄養家庭」的行列，讓澎湖有更充足量能接住失依的孩子，讓其在充滿愛的環境下，重拾美好人生。

澎湖家扶中心目前寄養家庭現況僅有4戶，其中3戶已啟動，然各年齡層的孩子需有相對應的照顧方式，也使寄養家庭需求更加多元，目前已然無法回應澎湖地區兒少安置需求。歡迎年滿25歲以上民眾，一起加入「寄養家庭」的行列，為失依兒少點盞燈，重拾美好人生，詳情可洽澎湖家扶中心（06）927-6432#405，洽潘社工。

澎湖縣長陳光復陪同安置兒少一同圍爐，並致贈紅包。（澎湖家扶中心提供）

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