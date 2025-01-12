台中水湳經貿園區人行道種植灌木叢 美化又避免違停

地政局表示，種植灌木後可提升整體視覺及環境景觀，亦可減少違停（市府提供）

2025/01/12 09:26

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市水湳經貿園區內有中央公園、中央球場，未來還有會展中心、綠美圖等重大建設完工，但目前已辦理跨年、元宵燈會等多項活動，地政局發現，有民眾因為找不到停車位或者圖方便，就在違停在凱旋路退縮的綠帶上，影響行人通行，特地種植了朱槿的灌木叢，既美化又避免駕駛亂停。

地政局表示，水湳經貿園區為台中市最具發展前景區域之一，周邊土地亦配合園區規劃目標訂有綠美化相關的開發規範，在凱旋路周邊配餘地有退縮綠帶，但因為發現駕駛屢屢將車輛停在退縮綠帶上，已影響人行道的通暢，因此去年12月開始進行綠美化植裁工程，全長2145公尺。

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地政局長吳存金表示，水湳經貿園區是地政局透過區段徵收方式整體開發，採同期、分區方式辦理區段徵收，將公、私有土地進行整合開發，開發範圍總計共251公頃，歷經10餘年開發成功，翻轉退役舊機場，打造國際化公共建設。

整個園區占地面積約67公頃，擁有「台中之肺」盛名的中央公園為台中都會區最大的綠地空間，近期針對凱旋路周邊配餘地退縮綠帶，以種植灌木方式施作綠籬，有效發揮景觀綠化，提升整體視覺及環境景觀。

地政局指出，由於園區內中央公園、中央球場及飛行美樂地特色遊戲場等公共設施陸續完工，部分民眾不熟悉停車規劃，將汽機車違規停放於退縮綠帶，影響行人通行安全及環境景觀。近期退縮縮綠帶施作綠籬後，也可改善違規停車情形，保障行人用路安全，同時美化市容環境及提升周遭環境品質。

地政局表示，新植灌木成長形成綠籬障，可持續推動低碳永續目標（市府提供）

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