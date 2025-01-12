1/12各報重點新聞一覽

基隆港外海國際海纜遭疑似中國「權宜輪 順興39」拖斷，記者追查發現，順興卅九「詭」跡早於去年雙十節當天，即進入我國北部海域繞行。（資料照）

2025/01/12 07:06

自由時報

拖斷海底電纜 露詭跡 中國權宜輪在我海域徘徊3個月

基隆港外海國際海纜遭疑似中國「權宜輪」喀麥隆、坦尚尼亞重複船籍的「SHUNXING39（音譯順興卅九）」貨船拖斷，該船先前已被揭露近期航跡與多條海纜高度重疊。經記者追查發現，順興卅九「詭」跡早於去年雙十節當天，即進入我國北部海域繞行，並多次進入十二浬領海，期間多次長時間停留或不尋常切換、關閉船舶自動識別系統（AIS）「消失」於海圖上。

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美國安顧問蘇利文 忠告川普： 印太政策若未連貫 盟友恐轉投中國

美國國家安全顧問蘇利文十日向即將就任的川普新政府提出忠告，強調美國對中國及印太地區的政策須有連貫性，否則將產生巨大風險；若烏克蘭敗給俄羅斯，不僅影響歐洲，也影響印太地區，一旦印太盟邦對美國的可靠性產生質疑，恐轉投中國懷抱。

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免費觀光、供吃住 吸引來台 詐團外籍車手變多 年逮764人

詐騙集團中負責第一線領款、收款的車手「陣亡率高」，以致詐團需要一直補充新血，除了佯稱高薪輕鬆等語吸引民眾當車手，也利用網路的跨國性，以免費觀光、供吃住等話術吸引外籍人士來台當車手，因而以打工為名的外籍車手愈來愈多。刑事警察局統計，去年一月至十二月廿六日，落網的二萬六四七八名車手中，有七六四名是外籍車手，雖然所佔比例還不算很高，卻有逐年增加趨勢，其中以越南籍最多，其次為通華語的馬來西亞籍，香港籍排第三。

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聯合報

小草怒吼要司法正義 黃國昌：不是為柯文哲一人

民眾黨昨天舉辦「一一一釘孤枝」遊行，訴求「還我司法正義，人民怒吼集結」，同時聲援被羈押禁見的前主席柯文哲。民眾黨代理主席黃國昌壓軸時向賴清德政府宣戰，表示不是為柯文哲一個人，是為台灣司法，「要讓賴清德從今天開始學會對人民謙卑，人民才是國家的主人」。

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「石虎公園」破壞棲地 不見石虎只見外來種擴散

苗栗縣是台灣石虎最重要的棲地，卓蘭鎮公所先前獲前瞻計畫補助七千二百萬元在大安溪畔興建「石虎公園」，因大規模移除植栽、引進水泥化工程，破壞棲地，遭監察院糾正，工程喊停。記者直擊，大批強勢外來種銀合歡已入侵，卻未見石虎蹤跡。

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中國時報

民眾黨司法節「釘孤枝」 15萬人上街頭 抗議司法雙標

民眾黨於11日司法節在自由廣場前舉辦「釘孤枝」遊行，抗議前主席柯文哲在賴清德總統主政下所面臨的司法不公；即便天氣寒冷還降下小雨，仍澆不熄人民怒火，現場共15萬人高喊「賴清德下台」。另外，包含19名藍委，多名藍營人士都出席力挺，再度展現「藍白合」；國民黨智庫副執行長凌濤強調，過去藍白紛爭已翻頁，一起面對司法爭議。

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還要漲 4月民生電價喊增7％

水電雙漲風暴來襲！繼經濟部正式啟動水價調漲方案，由於立院國民黨團決議封殺撥補台電2000億，加上烏克蘭斷俄氣，歐洲天然氣價上揚，兩大不利因素夾殺下，台電虧損加劇，內部已建議調漲今年電價，尤其是住宅、小商店民生費率全調。依據成本，漲幅約6％~7％，這將是去年至今，電價連三漲。在野立委對此批評，這是在恐嚇台灣人民、綁架老百姓，轉移能源政策的錯誤。

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美國國家安全顧問蘇利文10日向即將就任的川普新政府提出忠告，強調美國對中國及印太地區的政策須有連貫性，否則將產生巨大風險。（路透資料照）

警方查獲的越南籍車手。（資料照）

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