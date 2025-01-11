不再是1個人！76歲阿公走出喪偶傷痛 與獨老共桌圍爐

金水阿公（左）終於同意出門跟一群獨老吃圍爐，社工幫忙讓阿公放心吃。（弘道老人基金會提供）

2025/01/11 23:47

〔記者劉曉欣／彰化報導〕距離春節不到一個月，對獨居老人來說，最害怕的就是一個人圍爐。76歲的金水阿公在3年前喪偶，感受特別深刻，不只失去另一半，也因小中風影響口語能力，吃東西也不易吞嚥，漸漸地連外食都不敢想。今年在弘道老人基金會邀請下，走出家門與一群獨老共享圍爐，讓金水阿公都開心的笑了！

金水阿公在另一半走了之後，每當社工邀請阿公外出參加活動，阿公總是拒絕，後來社工發現，原來金水阿公是因為小中風之後，影響說話功能，他自己覺得話都說不清楚，如何跟別人好好交談，加上吞嚥能力不好，出門在外，又不方便指定要吃軟爛一點的食物，所以，金水阿公認為出門就是製造別人的麻煩，乾脆待在家裡就好。

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經過社工多次的訪視與邀約，金水阿公終於同意參加今年的獨老聯合圍爐，因為圍爐的食物都會配合長者，煮得特別軟一點，讓阿公、阿嬤可以入口即化，不必再花費力氣來咀嚼，而社工也會關照長輩，讓吃得比較慢的長者，放心的把入口食物慢慢咬碎，再慢慢吞下去，看到同桌其它同年齡的獨老，讓金水阿公再也不必擔心吃得太慢，會造成別人的不便，最重要的是跟著一群人吃飯，吃起來的滋味特別的美好。

弘道彰化服務處長周雨潔表示，獨老常常覺得自己老了，春節期間隨便吃吃就好，反正就是一個人吃飯，吃什麼都是一樣。因此，每年都會提前安排獨老一起吃圍爐餐，讓長者享受圍爐的溫暖。

周雨潔說，弘道關懷服務彰化地區將近950位獨居弱勢長輩，每年歲末都會發起「寒冬助老， 刻不容緩」關懷計畫，希望社會讓獨老過好年，以愛心捐款助老渡寒冬。

弘道基金會每年都會提前為獨老安排圍爐，享用美味餐點。（記者劉曉欣攝）

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