首場觀光諮詢會議1/22日登場 產官齊聚為國旅把脈

圖為花蓮東大門夜市。（記者吳亮儀攝）

2025/01/11 21:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕國旅一天到晚被詬病，包括住宿太貴、同質性太高和部分商家殺雞取卵「宰」觀光客，導致國旅越來越糟糕。行政院首場觀光產業諮詢會議將在本月22日舉行，除了找各部會和產業界討論，也要求全國22縣市觀光首長參加。

交通部觀光署今（11日）晚間公布，行政院觀光產業諮詢會議將在22日召開，由行政院政副院長鄭麗君召集42位部會副首長及民間委員，以「部會合作、產業對話、專家參與」，產、官、學界共同協作，提出具體的政策建議及發展方向。本次會議預計諮詢台灣觀光發展策略、國際市場開拓、缺工、永續旅遊等議題。

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此外，行政院過去針對促進國際觀光客來台、旅宿業缺工、花蓮震後振興等產業關心議題，已召開22次專案會議，並辦理2場產業座談會，即時協調觀光事務。

觀光署表示，觀光發展易受外界環境影響，除透過行政院專案會議平台外協調跨部會觀光事務，交通部及觀光署針對觀光業界關心的議題也舉辦多次座談會。同時，透過各層級觀光推動平台擴大與部會合作，協同文化部、農業部、教育部等部會，共同壯大觀光產業，並要與22個縣市政府觀光首長定期召開觀光首長座談會，透過中央及地方各項觀光施政議題進行討論交流。

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