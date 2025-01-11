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    台南好物進軍板橋大遠百 黃偉哲邀「款」年貨賀新年

    台南市長黃偉哲（右）扮超級推銷員，邀請大小朋友試吃台南好物。（台南市府提供）

    台南市長黃偉哲（右）扮超級推銷員，邀請大小朋友試吃台南好物。（台南市府提供）

    2025/01/11 21:54

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕農曆春節將近，家家戶戶趕辦年貨，台南市長黃偉哲今（11）日率隊前進板橋大遠百舉辦農漁產特賣會，將台南在地優良農漁特產新鮮直送到新北，邀請大家來「款」年貨過新年！

    黃偉哲說，「台南不怕貨比貨，只怕不識貨」，一年四季都有好東西，從春天的鳳梨開始，陸續有芒果、文旦、柳丁、青皮椪柑、芝麻，不管產量、品質都是全國數一數二，這次還帶來年節應景水果，象徵甜甜蜜蜜的蜜棗和限量的特級哈密瓜，以及最好的烏魚子，歡迎大家來選購，帶回家過好年。

    今日特賣會還有限量加贈茄芷袋、台南特色麵及2025年蘭展門票等好禮。黃偉哲同時在現場拍賣蜜棗，推出最優惠價格，引現場民眾一陣搶購。

    南市農業局代理局長陳仲杰表示，目前正是品嚐台南蜜棗的好時機，由產地新鮮直送到北部，透過特展讓民眾提前採購年節禮品，在冬季也能感受來自台南的好品質與熱情。

    台南農特產展售會於今、明（11、12日）兩天在板橋大遠百舉辦，南市農業局集結台南在地小農與業者精選特色農產，包括新化果菜市場的四喜盒（火龍果、棗子、芭樂、番茄）、南化區農會及「楠西安心棗園」的蜜棗、「永良老頭家」的冬瓜茶磚、東山區農會的咖啡、龍眼蜜、桂圓系列等農產品。

    另有「玉井之門」的美味果乾、「芝麻先生」芝麻乳清蛋白等芝麻產品、「合口味肉乾」名氣肉乾、「國基漁場」的八鱻過海組合禮盒（龍虎斑、金鯧魚、蒲燒鰻、烏魚子、鱸魚片、鯛魚片、虱目魚肚、紹興醉蝦）、「宏宇農產」的蒜頭脆片、洋蔥脆片、八仙果等。

    板橋大遠百舉辦農漁產特賣會，今日熱鬧登場。（台南市府提供）

    板橋大遠百舉辦農漁產特賣會，今日熱鬧登場。（台南市府提供）

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