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    幼兒園「陳姓狼師案」解聘拖3個月 未來2週內處分

    性騷擾。（情境照）

    性騷擾。（情境照）

    2025/01/11 23:59

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕北市民生社區某教保中心，去年8月爆發不當對待、猥褻案，引起各界撻伐。對此，民進黨台北市議員許淑華今（11）日表示，狼師性侵案的善後方案，已獲得跨黨派支持，未來若掌握具體事證後，2週內最重「解聘」當事人。

    許淑華於臉書粉專表示，自己提案的「台北幼兒園狼師性侵案」善後方案，已獲得市議會跨黨派議員的一致支持，達成綜合決議。決議內容為，「一、針對幼兒重大性平案件啟動府級跨局處緊急應變會議，應整合各局處之權責，訂定跨局處執行標準作業流程，以利各局處因應遵行，積極保障幼童權益。」；「二、涉及教保人員對幼生性侵害案件，如經教育局掌握具體事證後，於二週內經認定委員會程序，予以最重『解聘』處分。」

    許淑華坦言，過去1年台北各種狼師案頻傳，讓所有家長都非常擔憂，尤其陳姓狼師案的行政處分，根本遠不及司法的偵辦速度。許淑華解釋，去年9月10日，該名狼師就被羈押；11月2日也遭起訴，法院還裁定延押至今年2月。但北市府教育局去年8月20日，只有對狼師停職處分，去年11月21日開罰後，才正式祭出停聘處分。

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