初評員也參賽！東方美人茶評鑑挨批「球員兼裁判」竹縣府回應了

新竹縣東方美人茶（膨風茶）優良茶評鑑，自2019年起分為初審及複審階段。（記者廖雪茹攝）

2025/01/11 21:22

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣東方美人茶（膨風茶）優良茶評鑑，分為初審及複審階段。有茶農認為，初評委員本身也是參加評鑑的茶農，「球員兼裁判」似乎不尋常，建議讓不同縣市評茶師做互評。不過農業處指出，全國僅新竹縣有建立東方美人茶的初評團，無法也無資格和其他市互評。

東方美人茶（膨風茶）優良茶評鑑，得獎攸關茶葉身價，自2019年起分為初審及複審階段，初審工作由新竹縣初審團評茶委員擔綱，複審則由農業部茶及飲料作物改良場（簡稱茶改場）專家進行。

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新竹縣政府農業處和茶改場表示，建立東方美人茶（膨風茶）的初審團，主要就是為了建立初評制度及委員在地化、傳承茶葉風味。因此，竹縣府自2016年起即透過北埔及峨眉鄉農會邀集茶農參加茶改場專業訓練，經初級班、中級班、再經考試合格並甄審，通過層層考驗後擔任初審團評茶委員，任期兩年。評鑑過程全程直播，且初審只會篩分出淘汰茶和入選茶，以及獲得1花的茶，2花以上到特等獎皆由複審選出。

但有茶農說，任何比賽都應該是公平公正。這6年來的茶評鑑，參賽者又是評審員「感覺有點怪」；強調並非不相信初審委員的公正性，而是這樣的遊戲規則本身不尋常，畢竟初評員站在第一線把關參賽茶是否入選晉級。其次，參加培訓須通過學科和術科等考試，這對老茶農並非易事；另許多種茶到製作一手包辦的茶農都說無暇參加培訓。因此建議讓不同縣市評茶師做互評。

也有茶農支持初評制度，認為此制對茶農交流和精進技術有益，且初評員很用心，投入相當多精神但僅領取車馬費。在地農會並提及，除了參賽茶樣編列明碼與暗碼，初評過程分為兩組，秤重、倒茶、品茶等事項皆輪替進行，初評1花的茶複審人員會再次確認。

農業處長傅琦媺指出，並非只有新竹縣成立初審團制度，新竹縣東方美人茶（膨風茶）優良茶評鑑參賽點數逐年成長、位居全國同類茶葉之冠，和南投縣鹿谷鄉，嘉義縣梅山鄉等地的茶評鑑都是上千點參賽，評審過程相當耗時，為減輕茶改場負擔，使其可從事本身研究工作，同時鼓勵茶農參與評鑑，前述大型茶區都有推動初審團制度。

農業處說明，竹縣府幾乎每年都舉辦東方美人茶初評員培訓，每兩年一次初審團甄選，然而礙於在地茶農本身的人數限制，目前通過初評委員資格審查者僅14人，其中12位為在地茶農及從事茶業相關工作者，2位為外縣市人員。每次評鑑視點數派初評員10至12人不等，但不像其他茶區擁有數10位甚至上百位委員可輪替。但全國僅新竹縣有建立東方美人茶（膨風茶）的初評團，無法也無資格和其他市互評。

除了製茶技術，東方美人茶（膨風茶）的茶菁品質至為關鍵，茶改場作物改良科科長林金池表示，資深茶農的經驗是非常可貴的，有鑑於近來極端氣候下茶園維護備受挑戰，將建議新竹縣政府邀請他們擔任講師，傳承經驗與技術，也讓資深和年輕茶農有更多交流互動的機會。

新竹縣東方美人茶（膨風茶）優良茶評鑑，得獎幾乎等同茶葉身價證明書。（記者廖雪茹攝）

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