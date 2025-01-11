她嘆待業半年工作無著 網見「1關鍵」搖頭：先求有再求好

網友發文說目前待業近半年，有投履歷及面試，卻沒找到滿意的工作，示意圖。（資料照）

2025/01/11 21:46

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕對於找工作的待遇期望，應該根據自己的學經歷來衡量。網友發文說待業近半年，雖有投履歷及面試，卻沒找到滿意工作，並透露自己大學沒畢業，也沒有專業技能，對未來很迷茫。文章曝光後，許多網友建議「只有高中學歷，建議降低標準，先累積工作經驗」。

昨日網友在Dcard發文分享，待業將近半年，雖然有陸續投履歷和面試，卻始終找不到符合自己要求的工作和薪資。她進一步提到，自己大學時因為生病而沒有畢業，在學校也沒學到專業技能，平常也沒有特別的興趣，因此對未來職業方向感到迷茫。最後她問網友「好奇世界上其他23歲的人都在幹嘛」？

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文章曝光後，網友紛紛留言，「25歲待業中，只想隨便活著...」、「23歲在做大冷設備的保養汰換工程，一個月累的要死才四萬多」、「24，因之前休學，現在邊工作邊讀進修部中」、「24歲，覺得上班時間太長，所以做辦公室兼職，只要上班六小時」、「23歲，剛找到心儀的工作，結果因為得癌症不能去上班了」。

另外，不少網友建議，「所以只有高中學歷？那建議是降低自己內心的標準，先求有再求好吧，至少先累積工作經驗，不然大家一開始都很容易看到妳的學歷問題」、「重點是你只有高中學歷，沒有專業技能，還可以對工作挑挑揀揀其實蠻神奇的，不知道你標準怎樣啦，但很多文組畢業也才30k還要包山包好」、「如果妳要求薪資高於自身所學，可能會有點難，可以先求有，再求好」。

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