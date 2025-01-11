洗手腳就好！全台急凍他憶起阿嬤的話 意外釣出「時代共鳴」

近日有網友在Threads上發文分享寒流來襲時的童年回憶，意外引發許多網友共鳴。示意圖。（照片提供／邱伯恩）

2025/01/11 23:38

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕冷氣團來襲全台急凍，有網友近日在Threads發文回憶童年寒流來襲時，阿嬤總會叮囑「不要洗澡，洗手洗腳就好」，這句話讓他至今難以忘懷，也意外釣出大量網友共鳴，紛紛留言笑虧，「我們是同一個阿嬤嗎？」

根據貼文，原PO提到，因為小時候住在三合院，門窗是木框，冷風灌進屋裡，加上室內潮濕，「沒有一處不冷的！」寒流來時，阿嬤總是用「不要洗澡」的方式，讓他少受寒冷折磨；其他網友也紛紛留言補充，「而且要說台語，ㄙㄟ咖ㄑㄩㄡˋ」、「還有洗屁屁就好」、「我們家都說『小洗』，只洗屁屁和私密處」、「臉也要順便洗洗喔（台語）」。

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不少網友還分享童年的冬日趣事，「以前小時候聽到不用洗澡還覺得很爽，現在想起來卻覺得怎麼可以不洗！」還有人回憶，「那個年代衣服不保暖，大家都在比誰穿得多，七、八件還不算什麼，有同學甚至穿到十件！」、「記得高中沒厚棉被，只好穿隔天的制服再套羽絨衣睡覺。」

更有網友感嘆阿公阿嬤的貼心，「我阿嬤都說不要去學校上課，讓我窩在被子裡當她的心肝寶貝」、「以前阿公都會放滿一浴缸的熱水，還加日本帶回的溫泉入浴劑，泡完再拿牛奶和點心給我吃，好懷念啊！」甚至有網友直接說，「好想阿嬤～以前那樣的生活真的好暖心」笑稱，「果然是阿嬤帶大的孩子才有這種共鳴！」

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